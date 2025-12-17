Dolar
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü

AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü

AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Brüksel'de düzenlenen toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki önemli meseleleri ele aldı. Toplantıda, Suriye, Gazze ve Ermenistan gibi konuların yanı sıra, AB'nin Ukrayna'ya olan destek taahhüdü ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantının İçeriği ve Ele Alınan Konular

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kallas, Dışişleri Bakanlarının başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve gelecekte izlenecek politikaları detaylı bir şekilde görüştüğünü ifade etti. Toplantının ilk bölümünde, Ermenistan'ın içindeki güvenlik sorunları üzerinde duruldu. Ayrıca, Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırılar da gündeme geldi.

Suriye ve Gazze Üzerine Değerlendirmeler

Kallas, AB'nin Suriye'nin yeni yönetimine destek veren ilk kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, yaptırımların hızlı bir şekilde kaldırıldığını hatırlattı. "Suriye'de mevcut güvenlik açıklarının giderilmesi için AB olarak daha aktif olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze'deki istikrar ve Filistin yönetiminin reformları konularının da ele alındığını belirten Kallas, bölgede insani yardımları desteklemek için gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Ukrayna'ya Destek ve Yeni Yaptırımlar

Kaja Kallas, Ukrayna'ya yönelik desteklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yıl Ukrayna'ya 27 milyar avro destek sağladık. Ukrayna'ya desteği kesme zamanı değil. Ukrayna'yı ortada bırakmanın maliyeti daha büyük olacaktır" dedi. Ayrıca, Rusya'nın barış anlaşmasını reddetmeye devam etmesi durumunda güvenlik tehditlerinin sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Toplantıda, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletme kararı da alındı. Bu kapsamda, Rusya'da bulunan ve Rusya ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada, AB Konseyi'nin Rusya'nın hibrit faaliyetlerine karşı ek on iki kişi ve iki kuruluşa yönelik yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi. Yaptırımların, Rusya'nın gölge filosunu desteklemekten sorumlu bireyler ve kuruluşları hedef aldığı kaydedildi.

