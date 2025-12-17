Sarem Uysal Kimdir, Neden Gündemde? Instagram Hesabı ve Dava Süreci

Sosyal medyada "Sarem Uysal" adıyla tanınan Yıldız Hayri, 2025 yılında yüksek kazanç iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Geçmişte yaşadığı tutuklama süreci, Instagram abonelik modeli ve hakkında açılan adli dosyalar, kamuoyunda tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Peki, Sarem Uysal kimdir ve neden bu kadar dikkat çekiyor? İşte detaylar...

Sarem Uysal Kimdir?

Sarem Uysal, gerçek ismiyle Yıldız Hayri, 8 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Gaziantepli olan Uysal, genç yaşta sosyal medya platformlarında paylaştığı müstehcen içeriklerle dikkat çekmiş ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. 2024 yılında yaşanan tutuklama süreci ile kamuoyunun gündemine oturan Uysal, 2025 yılı itibarıyla yüksek gelir iddialarıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşmiştir.

Instagram ve OnlyFans Gelirleri

Sarem Uysal, Instagram üzerindeki 1,3 milyon takipçi sayısı ile önemli bir sosyal medya fenomenidir. Ancak asıl tartışma, Instagram’ın ücretli abonelik sistemi üzerinden elde ettiği gelirle başlamıştır. İddialara göre, 12 binden fazla aboneye sahip olan Uysal, aylık yaklaşık 60 TL’lik ücret üzerinden toplamda 720 bin TL civarında bir gelir elde etmektedir. Ayrıca, Uysal’ın OnlyFans platformundaki içerikleri de hukuki dosyalarda yer almaktadır ve bu içeriklerin her biri için 200 dolara kadar ücret talep edildiği belirtilmektedir.

Abonelik modelinin kapalı sistem olması ve içeriklerin izinsiz bir şekilde başka platformlara taşınması, Uysal’ın sıkça vurguladığı konular arasında yer almaktadır. Bu durum, dijital mecralarda gelir elde eden içerik üreticilerinin yasal sınırlarını ve sorumluluklarını yeniden tartışmaya açmıştır.

2024’te Tutuklanması ve Süreç

2024 yılında bir vatandaşın yaptığı ihbar sonucunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme" suçlamasıyla Yıldız Hayri hakkında bir soruşturma başlatılmıştır. Teknik incelemelerde, Uysal’ın telefonunda birçok müstehcen içerik bulunduğu ve bu içeriklerden gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Savcılık, özellikle çocukların bu tür içeriklere erişiminin kolay olması nedeniyle kamu düzeni açısından risk oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkeme, delil durumu ve suçlamaların ağırlığı nedeniyle tutuklama kararı vermiş, ancak bu tutukluluk süreci kısa sürmüş ve Uysal, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Devam Eden Hukuki Süreç ve Tartışmalar

Serbest bırakılmasının ardından, hukuki süreç tamamen kapanmamıştır. Uysal hakkındaki kamuoyu tartışmaları devam etmekte ve 2025 yılında ortaya atılan yeni kazanç iddiaları, geçmişteki soruşturma dosyasını yeniden gündeme taşımıştır. Sarem Uysal örneği, sosyal medya fenomenlerinin gelir modelleri, dijital içeriklerde etik sınırlar ve çocukların korunması konularında Türkiye’de yürütülen dijital denetim politikaları açısından dikkat çekici bir vaka olarak değerlendirilmektedir.

Sarem Uysal'ın Sosyal Medyadaki Durumu

Yıldız Hayri’nin "Sarem Uysal" mahlasıyla kullandığı Instagram hesabı, yaklaşık 1,3 milyon takipçiye sahiptir. Hesapta hem günlük içerikler hem de özel abonelere yönelik paylaşımlar bulunmaktadır. 2025 itibarıyla abonelik sistemini sürdüren Uysal, içeriklerini yalnızca ücretli erişime açık tutmaktadır. Instagram dışında TikTok ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda da içerik üretmeye devam ettiği iddia edilmektedir. Ancak bu platformlardaki içeriklerin çoğu, farklı kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmış veya arşivlenmiş durumdadır. Sarem Uysal, dijital dünyadaki "etik ile özgürlük" tartışmasının merkezinde kalmaya devam etmektedir.