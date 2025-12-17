Dolar
Hande Sarıoğlu'ndan Sert Tepki: "Hakkımı Helal Etmiyorum"

Hande Sarıoğlu'ndan Sert Tepki: "Hakkımı Helal Etmiyorum"

Yayınlanma
14
Hande Sarıoğlu'ndan Sert Tepki: "Hakkımı Helal Etmiyorum"
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındı. Yapılan testlerde, Ersoy ve diğer bazı şüphelilerin uyuşturucu kullanımı yönünde pozitif sonuçlar elde edildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü spiker Hande Sarıoğlu, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara sert bir açıklama ile yanıt verdi.

Uyuşturucu Testi Sonuçları Pozitif Çıktı

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay’ın da uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu durum, operasyonla ilgili kamuoyunda daha fazla tartışma yaratırken, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Hande Sarıoğlu'ndan İsyan Dolu Açıklama

Uyuşturucu operasyonunda yer aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sarıoğlu, “Benim adımı görebiliyor musunuz raporda? Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı tepkisini ortaya koydu.

İddialara Yanıt Verdi

Sarıoğlu, açıklamasında ayrıca, “İlk günden itibaren açıklama yapıyorum, ama siz tüm kötü niyetinizle benim kötü olmam için elinizden geleni yaptınız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkıma giren herkesin Allah bin belasını versin. İşiniz gücünüz rast gitmesin. Beter olun” şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçileri arasında çeşitli tepkilere neden oldu.

Hande Sarıoğlu'nun bu açıklamaları, kamuoyunda adalet arayışının ve bireylerin suçlamalara karşı savunma hakkının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ünlü spikerin, bu süreçte yaşadığı zorluklar ve iddialara karşı duruşu, medya dünyasında ve hayranları arasında dikkatle takip ediliyor.

#Haberler
#Magazin
