Dolar
42,7259 %0.06
Euro
50,1019 %-0.2
Gram Altın
5.930,99 % 0,36
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Hüseyin Kocabıyık Kimdir? Neden Tutuklandı ve Tahliye Edildi mi?

Hüseyin Kocabıyık Kimdir? Neden Tutuklandı ve Tahliye Edildi mi?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hüseyin Kocabıyık Kimdir? Neden Tutuklandı ve Tahliye Edildi mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Hüseyin Kocabıyık, son dönemlerde hukuki süreçleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Eski AK Parti Milletvekili olarak bilinen Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanmış ve tutuklanmıştı. Peki, Kocabıyık kimdir ve hukuki süreçlerde neler yaşandı? İşte merak edilen detaylar.

Hüseyin Kocabıyık Kimdir?

Hüseyin Kocabıyık, 62 yaşında olup İzmir kökenlidir. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Siyasi kariyerine 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı olarak adım atan Kocabıyık, ardından 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev almıştır.

Kocabıyık, siyaset dışında medya ve akademik alanlarda da aktif bir rol üstlenmiş, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Uzun yıllar AK Parti çatısı altında yer alan Kocabıyık, 2022 yılında partiden ihraç edilmiştir. Bu ihraç süreci, sonrasındaki hukuki süreçlerde de önemli bir yer tutmuştur.

Hüseyin Kocabıyık Neden Tutuklanmıştı?

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandı. Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreci başlatıldı. Kocabıyık hakkında açılan davada, "iftira" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hüseyin Kocabıyık Tahliye Edildi mi?

Dava sürecinin ilk duruşmalarının ardından mahkeme, Hüseyin Kocabıyık'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi. Ancak aynı karar ile birlikte tahliyesine de hükmedildi. Mahkeme, Kocabıyık'ın tutukluluk süresi ve yargılama sürecinin hukuki çerçevede değerlendirildiğini belirterek serbest bırakılmasına karar verdi.

Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na Ne Demişti?

Kocabıyık'ın yargılandığı dava, esas olarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşımlar ile başlamıştır. Mahkeme belgelerine göre, Kocabıyık bu paylaşımlarında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmış ve bu nedenle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, Türkiye'deki siyasi ve hukuki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir.

#Gündem
#Haberler
Döviz Kurlarında Güncel Durum: Dolar/TL Ne Kadar?
Döviz Kurlarında Güncel Durum: Dolar/TL Ne Kadar?
#Gündem / 17 Aralık 2025
AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı! İşte Alım Adımları ve Sınav Detayları
AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı! İşte Alım Adımları ve Sınav Detayları
#Genel / 16 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Gündem
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft