Hüseyin Kocabıyık Kimdir? Neden Tutuklandı ve Tahliye Edildi mi?

Türkiye siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Hüseyin Kocabıyık, son dönemlerde hukuki süreçleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Eski AK Parti Milletvekili olarak bilinen Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanmış ve tutuklanmıştı. Peki, Kocabıyık kimdir ve hukuki süreçlerde neler yaşandı? İşte merak edilen detaylar.

Hüseyin Kocabıyık Kimdir?

Hüseyin Kocabıyık, 62 yaşında olup İzmir kökenlidir. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Siyasi kariyerine 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı olarak adım atan Kocabıyık, ardından 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev almıştır.

Kocabıyık, siyaset dışında medya ve akademik alanlarda da aktif bir rol üstlenmiş, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Uzun yıllar AK Parti çatısı altında yer alan Kocabıyık, 2022 yılında partiden ihraç edilmiştir. Bu ihraç süreci, sonrasındaki hukuki süreçlerde de önemli bir yer tutmuştur.

Hüseyin Kocabıyık Neden Tutuklanmıştı?

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandı. Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreci başlatıldı. Kocabıyık hakkında açılan davada, "iftira" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hüseyin Kocabıyık Tahliye Edildi mi?

Dava sürecinin ilk duruşmalarının ardından mahkeme, Hüseyin Kocabıyık'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi. Ancak aynı karar ile birlikte tahliyesine de hükmedildi. Mahkeme, Kocabıyık'ın tutukluluk süresi ve yargılama sürecinin hukuki çerçevede değerlendirildiğini belirterek serbest bırakılmasına karar verdi.

Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na Ne Demişti?

Kocabıyık'ın yargılandığı dava, esas olarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşımlar ile başlamıştır. Mahkeme belgelerine göre, Kocabıyık bu paylaşımlarında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmış ve bu nedenle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, Türkiye'deki siyasi ve hukuki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir.