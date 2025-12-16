Dolar
Haberin Gündemi Genel Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı için Aday Meslek Memurluğu ve Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu kadrolarına toplam 74 memur alımı yapacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Yayınlanma
14
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla iki önemli kariyer pozisyonuna yönelik memur alım sürecini resmen başlattı. Resmi duyuruya göre, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Aday Meslek Memurluğu kadroları için giriş sınavı başvuruları 16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu:
Başvurular 16 Aralık 2025 Salı günü başladı ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de sona erecek. Bu pozisyon için toplam 74 memur alınacak.

Aday Meslek Memurluğu:
Aynı şekilde 16 Aralık 2025’te başlayan başvurular, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00’de sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların şu temel koşulları sağlaması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları taşımak,

KPSS A Grubu puan türünden yeterli puanı almış olmak,

1 Ocak 2022 tarihinden sonra alınmış geçerli bir YDS / e-YDS veya eşdeğer uluslararası dil sınavı sonucuna sahip olmak,

Başvuru yapılan pozisyona göre ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak.

Ayrıca ikinci ve üçüncü yabancı dili olan adaylara, başarı puanlarına ek katkı puanı uygulanacağı da açıklandı.

Sınav Detayları

Her iki pozisyon için de başvuru yapan adaylar, yazılı sınavlara katılacak ve ardından mülakata alınacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Dışişleri Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu önemli diplomatik ve idari görevlerde yer alma şansına sahip olacak.

