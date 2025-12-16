Dolar
42,7083 %0.02
Euro
50,2135 %-0.01
Gram Altın
5.911,96 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

150. Süper Loto çekilişi 16 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirildi. Çekilişte 6 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Şanslı numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 150. çekilişi 16 Aralık 2025 Salı günü saat 21.30’da canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde binlerce kişinin heyecanla beklediği çekilişin kazandıran numaraları resmen açıklandı. Ancak bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Böylece milyonlarca liralık ödül bir sonraki çekilişe devretti.

Kazanan Numaralar:
5 – 9 – 32 – 35 – 55 – 56

Bu numaraları doğru tahmin eden herhangi bir talihli olmadığı için 6 bilen kategoriye verilen büyük ikramiye bir kez daha devretti. Bu durum, bir sonraki çekilişte büyük ikramiye tutarının daha da artacağı anlamına geliyor.

İkramiye Dağılımı (150. Çekiliş Sonuçları)

KategoriKazanan Sayısıİkramiye Tutarı
6 bilenDevir-
5 bilen13 kişi143.674,85 TL
4 bilen873 kişi3.795,6 TL
3 bilen21.135 kişi190,3 TL
2 bilen208.369 kişi20,75 TL

Toplamda yüz binlerce kişi küçük de olsa ikramiye kazandı. En çok kazanan sayısı yine 2 bilen kategorisinde oldu. Oyuncular, biletlerini Milli Piyango Online ya da yetkili bayilerden kontrol ederek kazançlarını tahsil edebiliyor.

Bir Sonraki Süper Loto Ne Zaman?

Milli Piyango yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir sonraki Süper Loto çekilişi 18 Aralık 2025 Perşembe günü yapılacak. Şansını denemek isteyenler, kuponlarını Milli Piyango bayilerinden veya dijital platformlardan doldurabilecek.

#Büyük İkramiye
#Kazanan Numaralar
#Loto Sonuçları
#Milli Piyango
#Şans Oyunları
#Süper Loto
#Süper Loto Çekilişi
#Süper Loto Sonuçları
#16 Aralık 2025
#Devir
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
#Genel / 16 Aralık 2025
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
#Genel / 16 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Genel
16 Aralık Salı BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte İndirimli Ürünler Listesi
16 Aralık Salı BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte İndirimli Ürünler Listesi
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Silahlı Rehine Krizi
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Silahlı Rehine Krizi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft