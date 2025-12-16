16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 150. çekilişi 16 Aralık 2025 Salı günü saat 21.30’da canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde binlerce kişinin heyecanla beklediği çekilişin kazandıran numaraları resmen açıklandı. Ancak bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Böylece milyonlarca liralık ödül bir sonraki çekilişe devretti.

Kazanan Numaralar:

5 – 9 – 32 – 35 – 55 – 56

Bu numaraları doğru tahmin eden herhangi bir talihli olmadığı için 6 bilen kategoriye verilen büyük ikramiye bir kez daha devretti. Bu durum, bir sonraki çekilişte büyük ikramiye tutarının daha da artacağı anlamına geliyor.

İkramiye Dağılımı (150. Çekiliş Sonuçları)

Kategori Kazanan Sayısı İkramiye Tutarı 6 bilen Devir - 5 bilen 13 kişi 143.674,85 TL 4 bilen 873 kişi 3.795,6 TL 3 bilen 21.135 kişi 190,3 TL 2 bilen 208.369 kişi 20,75 TL

Toplamda yüz binlerce kişi küçük de olsa ikramiye kazandı. En çok kazanan sayısı yine 2 bilen kategorisinde oldu. Oyuncular, biletlerini Milli Piyango Online ya da yetkili bayilerden kontrol ederek kazançlarını tahsil edebiliyor.

Bir Sonraki Süper Loto Ne Zaman?

Milli Piyango yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir sonraki Süper Loto çekilişi 18 Aralık 2025 Perşembe günü yapılacak. Şansını denemek isteyenler, kuponlarını Milli Piyango bayilerinden veya dijital platformlardan doldurabilecek.