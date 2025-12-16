Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde uzun yıllar aktif siyaset yapmış bir isimdir. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilerek Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etmiştir. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, yaşamının büyük kısmını bu şehirde sürdürmüştür. 2025 yılında metastatik kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Durbay, 37 yaşındaydı.

Eğitim ve Mesleki Kariyeri

Eğitim hayatına Manisa'da başlayan Gülşah Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimine devam eden Durbay, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı zamanda burada İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Gülşah Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine de başlamıştır.

Sağlık Durumu ve Vefatı

Bir süredir metastatik kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, hastalığı nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, 1 Aralık’ta hastaneye yatışı yapılan Durbay’ın 13 gündür yoğun bakımda takip edildiğini ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Durbay'ın kalbi, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 19.00 civarında durmuştur. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hayata döndürülememiştir.

Aile Bireyleri ve Onların Rolü

Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde yaşayan bir ev hanımıdır. Kamuoyunda herhangi bir siyasi ya da mesleki görev üstlenmemiştir. Gülşah’ın siyasi yolculuğunda her zaman yanında olan Fatma Durbay, kızının 2024 yerel seçimleri sonrası düzenlenen mazbata ve devir-teslim törenlerinde gözyaşlarıyla duygusal anlar yaşamıştır.

Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay ise Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kökenlidir. Sektörel olarak inşaatla bağlantılı olduğu ifade edilmekte, ancak Osman Durbay kamuoyunda daha çok düşük profilli bir yaşam sürmeyi tercih eden bir kişi olarak bilinmektedir. 13 Eylül 2024 tarihinde vefat eden Osman Durbay, yaşamı boyunca çevresindekilere yardım eden biri olarak tanınmıştır.

Manisa ile Olan Bağları

Durbay ailesi, Manisa’nın köklü ailelerinden biri olarak tanınmakta ve gösterişten uzak bir yaşam sürmektedir. Gülşah Durbay’ın CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde, oyunu Gazi İlköğretim Okulu’nda kullanırken ailesinin yanında bulunması, aile bağlarının gücünü simgeleyen önemli bir an olarak hafızalarda yer etmiştir.

Siyasi ve Mesleki Yolculuğu

Gülşah Durbay, siyaset kariyerine 2014 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlamış, 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. İş hayatında uluslararası gıda firmalarında yöneticilik yapmış, gıda güvenliği ve kalite konularında danışmanlık vermiştir. Ayrıca, Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Taziye Mesajları ve Sonrası

Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa’da ve siyasi camiada derin bir üzüntü yaratmıştır. Ailesi ve sevenleri, Durbay’ın bıraktığı izler ve Manisa için taşıdığı değer hakkında taziye mesajları paylaşmış, annesi Fatma Durbay’a yönelik destek ifadeleri yoğunlaşmıştır. Gülşah Durbay’ın yaşamı, ailesinin yanında ve toplumda bıraktığı etkiyle anılmaya devam edecektir.