Türkiye Kupası'nda Grup Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk haftası, yarın gerçekleşecek maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, futbolseverleri heyecan dolu bir maç takvimi bekliyor. Üç grupta toplamda 12 karşılaşma ile başlayacak olan grup maçları, bu önemli turnuvanın kaderini belirleyecek. İlk hafta müsabakaları, 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

İlk Günün Maçları

Grup etabının açılış gününde, futbolseverler üç önemli karşılaşmaya tanıklık edecek. Günün ilk maçı, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu heyecan verici mücadele, her iki takımın da turnuvadaki hedefleri açısından oldukça kritik bir başlangıç olacaktır. Akşam saatlerinde ise Çaykur Rizespor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Günün kapanış mücadelesi ise Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında gerçekleşecek ve bu karşılaşma, Papara Park'ta oynanacak.

Perşembe ve Diğer Maçlar

18 Aralık Perşembe günü, iki maç daha sahne alacak. Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ancak günün en dikkat çekici maçı, Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak. RAMS Park'ta gerçekleşecek bu mücadele, Süper Lig'de sıkça karşılaşan bu iki güçlü ekibin kupa mücadelesi açısından da büyük önem taşıyor.

Yoğun Fikstür ve Derbi Mücadelesi

23 Aralık Salı günü, futbolseverleri yoğun bir fikstür bekliyor. Günün ilk mücadelesinde Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşılaşacak. Ardından TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Ancak haftanın en çok merak edilen maçı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi olacak. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, grup etabının seyrini doğrudan etkileyecek nitelikte.

Grup Aşaması İlk Haftası Tamamlanıyor

Grup etabının ilk haftası, 24 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek dört karşılaşma ile sona erecek. Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa, Iğdır Şehir Stadı'nda sahaya çıkacak. Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Fethiyespor'u konuk edecek. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasındaki maçın oynanacağı stat henüz netlik kazanmadı. Günün son karşılaşmasında ise Samsunspor ile Eyüpspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm bu mücadeleler, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezonki gidişatını şekillendirecek önemli anlar sunacak.