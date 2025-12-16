Dolar
KPSS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı

KPSS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
KPSS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS, hem ortaöğretim, hem ön lisans, hem de lisans seviyesinde birçok aday için kritik bir fırsat sunuyor. Lise, ön lisans ve üniversite mezunları, bu sınavlar aracılığıyla kamu sektöründe kariyer hedeflerine ulaşma imkanı elde edecek. İşte KPSS 2026'nın detayları.

KPSS Ortaöğretim Tarihleri

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecekler.

KPSS Ön Lisans Tarihleri

KPSS Ön Lisans için başvurular 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Bu sınav, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ön lisans adayları, sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde alacaklar.

KPSS Lisans Tarihleri

KPSS Lisans başvuruları ise 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav takvimi şu şekilde belirlenmiştir: KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 12 Eylül 2026 ve KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sonuçlar ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Tarihleri

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav tarihi 1 Kasım 2026 olarak belirlenmiştir. DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Adayların KPSS 2026 için belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlaması ve sınav gününe hazırlık yapması büyük önem taşımaktadır. Kamu personeli olma hayali kuran birçok birey için bu sınav, kariyer kapılarını aralayacak önemli bir fırsat sunmaktadır.

