Kastamonu'ya Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Kastamonu'ya Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Kastamonu'da kar yağışının ne zaman başlayacağı sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 17 Aralık Salı günü kentte kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Bu durum, özellikle kış turizmi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kar Yağışı Beklentileri

Kastamonu, yüksek kesimleriyle kış turizmi için önemli bir destinasyon. Meteoroloji verilerine göre, Salı günü Kastamonu dahil olmak üzere 18 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu durum, kış sezonunun başlangıcını müjdeleyerek, yerel turizm açısından da olumlu bir etki yaratabilir.

Yerel Hava Durumu Tahminleri

Kastamonu'da kar yağışının, 17 Aralık Salı sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olması öngörülüyor. İl merkezinde ise öğle saatlerinde karla karışık yağmurun yerini hafif kar yağışına bırakması bekleniyor. Ilgaz Dağları, Küre Dağları ve Daday gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı daha erken ve yoğun şekilde başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, bu bölgelerde tipi ve buzlanma riski konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcaklık Düşüşü ve Buzlanma Riski

Pazartesi günü 8-10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü itibarıyla 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların sıfırın altına inmesi, don ve buzlanma riskini artıracak. Meteoroloji kaynakları, özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kar Yağışının Süresi ve Etkileri

Kastamonu'daki kar yağışının Salı günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi planlanıyor. Ancak, çarşamba ve perşembe günleri aralıklarla hafif kar yağışlarının devam edebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, kar örtüsünün kısa süreli de olsa kalıcı olabileceğini gösteriyor. Kar yağışı sonrası meydana gelebilecek don olayları, sürücüler için risk oluşturabilir.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Kar yağışı öncesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, sürücüleri uyararak kış lastiği kullanmayan araçların yüksek kesimlerde sorun yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca, okulların bulunduğu bölgelerde buzlanma riski nedeniyle belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarını planladığı ifade edildi. Bu durum, hem öğrencilerin hem de sürücülerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Kastamonu'da kar yağışı, kış mevsiminin gelişini simgeliyor ve bu durum yerel halkın yanı sıra turistler için de heyecan verici bir gelişme. Kar yağışı ile birlikte doğanın güzelleşeceği kentte, kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak.

