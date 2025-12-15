Bakan Fidan: "Son 15 Yılda Suriye Sahasında Tarihin En Zorlu Sınavlarından Birini Verdik"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, son 15 yıl içinde Suriye sahasında karşılaşılan zorlukların, Türkiye'nin dış politikası açısından tarihi bir sınav olduğunu belirtti. Bu süreçte hem siyasi hem de ekonomik maliyetler ödediklerini ifade eden Fidan, insanlık onurundan asla taviz vermediklerini vurguladı.

Büyükelçiler Konferansı'nda Açıklamalar

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Türkiye'nin krizler karşısındaki rolünü değerlendiren Fidan, ülkenin pasif bir izleyici konumunda olmadığını, aksine stratejik hamlelerle süreçleri şekillendiren bir aktör olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye'nin sahada attığı adımların bölgesel ve küresel düzlemde önemli yansımaları bulunduğunu belirtti.

Diplomasi ve Stratejik Vizyon

Fidan, günümüzün diplomasi anlayışını da ele alarak, ticaret, finans, enerji, teknoloji ve göç gibi alanların hibrit savaş unsurları haline geldiğini dile getirdi. Bu yeni durumun, diplomatların çok yönlü bir stratejist olmasını gerektirdiğini kaydeden Fidan, uzun erimli ve vizyoner bir bakış açısıyla dünyayı okuma pratiği geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Dış Politikasının Vizyonu

Türk dış politikasının bağımsız ve milli bir vizyona sahip olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin 360 derece perspektifle yürüttüğü dış politikanın güçlü bir vizyonun mimarı ve taşıyıcısı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda, bölgesel ve küresel düzeyde lider bir Türkiye inşa etme çabalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Filistin Meselesindeki Diplomatik Çabalar

Bakan Fidan, Filistin meselesinde Türkiye’nin izlediği ilkeli tutumun, ateşkesin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Gazze’deki son gelişmelerin küresel vicdanı etkilediğini ifade eden Fidan, Türk diplomasisinin bu süreçteki katkılarının altını çizdi. İki devletli çözümün Batı başkentlerinde kabul görmesi, Türkiye’nin diplomatik çabalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İstanbul'un Rolü

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin aracılık rolüne dikkat çeken Fidan, İstanbul’un taraflar arasında bir araya gelmek için hala en önemli platform olduğunu ifade etti. Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaların, diplomasi masasında etkili olduğunu belirtti.

Suriye'de Zorlu Süreç ve Gelecek Beklentileri

Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde Fidan, Türk diplomasisinin Suriye'deki duruşunun tarih açısından doğru olduğunu vurgulayarak, son 15 yılda Suriye'de önemli sınavlar verdiklerini ifade etti. İnsanlık onurunu koruma adına gösterilen çabaların, tarihsel bir önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin, Suriye halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğini belirten Fidan, dış müdahalelerden arınmış, istikrarlı bir Suriye’nin bölge için büyük bir değer olacağını ifade etti.

NATO Zirvesi ve Türk Dış Politikasının Geleceği

Bakan Fidan, Türk dünyasında yeni bir dayanışma çağının inşa edildiğini ve Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardaki etkinliğini artırdığını belirtti. 2026 yılında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın birliği ve dayanışması açısından tarihi bir buluşma olacağını vurguladı. Bu zirvenin hazırlıkları titizlikle yürütülmektedir.