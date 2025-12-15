Beşiktaş'tan Hakem Yönetimine Sert Tepki

Trendyol Süper Lig'in son derbisinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta, maç sonrası hakem yönetimine yönelik tepkiler yükseldi. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakem ve VAR uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Kılıç, takımının 38. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına dikkat çekerek, yaşanan olayların tesadüf olmadığını savundu.

Hakem ve VAR Uygulamalarına Eleştiriler

Murat Kılıç, maç sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, VAR uygulamaları üzerinden hakem kararlarını sorguladı. Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir pozisyonda VAR hakemi, kurallara göre sahadaki hakemi çağıramaz. Biz sahadaki hakemin kararlarına saygılıydık. Ancak haftalardır çağrılması gereken pozisyonlarda VAR devreye girmiyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda ise oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar," ifadelerini kullandı.

Yabancı VAR Tartışmaları ve Beşiktaş’ın Haklılığı

Asbaşkan Kılıç, yabancı VAR konusundaki tartışmalara da değinerek, bu durumun Beşiktaş'ın haklılığını ortaya koyduğunu vurguladı. "Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuz buradan görülüyor. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Biz üzerimize düşen bedeli bugüne kadar ödedik," şeklinde konuştu.

Hakem Kararlarının Takım Üzerindeki Etkisi

Kılıç, hakem kararlarının takım motivasyonunu doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu saatten sonra Beşiktaş’la uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Eğer bu şekilde devam ederse, biz de bundan sonra gerekeni yapacağız," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Beşiktaş cephesinde hakem tartışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini gösteriyor.

Beşiktaş’ın Resmi Adım Atıp Atmayacağı Merak Ediliyor

Trabzonspor karşısında alınan beraberliğin ardından yapılan bu açıklamalar, Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik resmi bir adım atıp atmayacağı konusunda da merak uyandırdı. Hakem yönetimi ile ilgili yaşanan bu tartışmalar, kulübün gelecekteki stratejik adımlarını nasıl etkileyeceği konusunda dikkatle izlenecek.