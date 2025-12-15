Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 37 Yaşında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak dikkat çeken Gülşah Durbay, yoğun bakımda sürdürdüğü tedavi sürecinin ardından 37 yaşında hayatını kaybetti. Durbay, 2008 yılından bu yana bağırsak rahatsızlığı ile mücadele ediyordu ve bu süreçte birçok tedavi aşamasından geçti.

Gülşah Durbay'ın Sağlık Süreci

Gülşah Durbay, 2 Ağustos 2024 tarihinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdiği bir ameliyat sonrasında 4 Eylül'de kolon kanseri tanısı aldı. Bu dönemde kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025'te sağlık durumunda meydana gelen bozulmalar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Burada, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında yaşanan kötüleşme üzerine 2 Aralık'ta Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Ardından 5 Aralık'ta İzmir Şehir Hastanesi’nde bir operasyon geçirdi ve aynı gün tekrar Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durbay'ın durumu 12 Aralık’ta ağırlaşarak entübe edilmesine neden oldu ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi süreci devam etti.

Gülşah Durbay'ın Kariyeri ve Başarıları

1988 yılında Manisa'da doğan Gülşah Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunu oldu. 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İngilizce İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına devam eden Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmaları da yürütmekteydi. Gıda sektöründe uluslararası firmalarda yöneticilik yaparak, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık hizmetleri verdi.

Durbay, siyasi kariyerine 2014 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilen Durbay, Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazanmıştı. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi olarak da görev aldı. Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve SODEV gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer aldı.

Gülşah Durbay'ın vefatı, hem Manisa hem de Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Durbay’ın çalışmaları ve topluma katkıları, birçok kişi tarafından takdirle anılmakta.