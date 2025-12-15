ASKİ'den Su Kesintisi Açıklaması: Etimesgut'ta Su Basıncında Düşüş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde su basıncında düşüş ve kısmi kesintiler yaşanacağı bildirildi. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan resmi açıklamada, 14-15 Aralık 2025 tarihleri arasında su kesintisinin olacağı ve arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalışacağı duyuruldu.

Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?

Etimesgut'ta su basıncında meydana gelecek düşüş ve kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Yeni Bağlıca, Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve Alsancak mahalleleri yer alıyor. Ayrıca, 30 Ağustos Mahallesi'nin bir kısmı da bu durumdan etkilenecek. ASKİ ekipleri, su hizmetinin en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Arıza Tespit Tarihi ve Çalışma Süreci

ASKİ'nin açıklamasına göre, su arızası 14 Aralık 2025 tarihinde saat 11:20'de tespit edildi. Ekipler, sorunları çözmek için gerekli onarım çalışmalarını başlattı. Bu işlemlerin 15 Aralık 2025 tarihinde saat 01:00'e kadar sürmesi planlanıyor. Su hizmetlerinin normal hale dönmesi bekleniyor.

Vatandaşların Dikkatine

Yetkililer, bu süreçte abonelerden anlayış ve sabır göstermelerini talep etti. Aynı zamanda, vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Su kesintisinin etkilediği bölgelerde yaşayanların, gerekli önlemleri alarak bu dönemi en az sıkıntı ile atlatmaları önem taşıyor.

ASKİ, su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu tür kesintilerin, altyapı iyileştirmeleri ve bakım çalışmaları sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Ekiplerin sahada yaptığı çalışmaların, su hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde verilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.