Dolar
42,7028 %0.01
Euro
50,2706 %0.21
Gram Altın
5.938,26 % 0,61
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem ASKİ'den Su Kesintisi Açıklaması: Etimesgut'ta Su Basıncında Düşüş

ASKİ'den Su Kesintisi Açıklaması: Etimesgut'ta Su Basıncında Düşüş

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ASKİ'den Su Kesintisi Açıklaması: Etimesgut'ta Su Basıncında Düşüş
Okunma Süresi: 2 dk

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde su basıncında düşüş ve kısmi kesintiler yaşanacağı bildirildi. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan resmi açıklamada, 14-15 Aralık 2025 tarihleri arasında su kesintisinin olacağı ve arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalışacağı duyuruldu.

Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?

Etimesgut'ta su basıncında meydana gelecek düşüş ve kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Yeni Bağlıca, Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve Alsancak mahalleleri yer alıyor. Ayrıca, 30 Ağustos Mahallesi'nin bir kısmı da bu durumdan etkilenecek. ASKİ ekipleri, su hizmetinin en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Arıza Tespit Tarihi ve Çalışma Süreci

ASKİ'nin açıklamasına göre, su arızası 14 Aralık 2025 tarihinde saat 11:20'de tespit edildi. Ekipler, sorunları çözmek için gerekli onarım çalışmalarını başlattı. Bu işlemlerin 15 Aralık 2025 tarihinde saat 01:00'e kadar sürmesi planlanıyor. Su hizmetlerinin normal hale dönmesi bekleniyor.

Vatandaşların Dikkatine

Yetkililer, bu süreçte abonelerden anlayış ve sabır göstermelerini talep etti. Aynı zamanda, vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Su kesintisinin etkilediği bölgelerde yaşayanların, gerekli önlemleri alarak bu dönemi en az sıkıntı ile atlatmaları önem taşıyor.

ASKİ, su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu tür kesintilerin, altyapı iyileştirmeleri ve bakım çalışmaları sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Ekiplerin sahada yaptığı çalışmaların, su hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde verilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı
Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı
#Gündem / 14 Aralık 2025
Bursa'da Kadınlar Matinesinde "Heralde" Kelimesinin Patenti Alındı
Bursa'da Kadınlar Matinesinde "Heralde" Kelimesinin Patenti Alındı
#Magazin / 14 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul'da Deprem Riski: Marmara Denizi'nde Olası Sarsıntılar Üzerine Bilimsel Araştırmalar
İstanbul'da Deprem Riski: Marmara Denizi'nde Olası Sarsıntılar Üzerine Bilimsel Araştırmalar
Gündem
Ahmet Göçmez Kimdir?
Ahmet Göçmez Kimdir?
Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi
Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi
Türkiye’nin En Hızlı Maratonu Yine Mersin’de Koşuldu
Türkiye’nin En Hızlı Maratonu Yine Mersin’de Koşuldu
Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı
Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı
Bakan Göktaş, Babalık ve Doğum İzninin Süresinin Uzatılması Üzerine Açıklamalarda Bulundu
Bakan Göktaş, Babalık ve Doğum İzninin Süresinin Uzatılması Üzerine Açıklamalarda Bulundu
Ünlüler Yılbaşı Gecesi Servet Kazanacak, Sahne Ücretleri Rekor Kırdı
Ünlüler Yılbaşı Gecesi Servet Kazanacak, Sahne Ücretleri Rekor Kırdı
NASA: Mars Yörüngesindeki Uzay Aracıyla İletişim Koptu
NASA: Mars Yörüngesindeki Uzay Aracıyla İletişim Koptu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft