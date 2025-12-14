Ünlüler Yılbaşı Gecesi Servet Kazanacak, Sahne Ücretleri Rekor Kırdı

2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala, ünlü sanatçıların yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlar ve kazançları netlik kazandı. 31 Aralık gecesi hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçıların sahne ücretleri, dikkat çekici rakamlarla karşımıza çıkıyor. Bu yıl yılbaşı programına katılacak olan isimlerin kazançları, müzik dünyasında heyecan uyandırdı.

Yılbaşı Gecesi Sahne Alacak Ünlü Şarkıcılar ve Ücretleri

Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçılar, hayranları için özel performanslar sergileyecek. Mesut Yılmaz’ın haberine göre, sanatçıların alacağı sahne ücretleri, önceki yıllarla kıyaslandığında gözle görülür bir artış göstermektedir. Öne çıkan sanatçılar ve alacakları ücretler ise şöyle sıralanmaktadır:

Rober Hatemo, İstanbul'da 1 milyon lira ile sahne alırken, Merve Özbey Ankara'da 2 milyon lira kazanmayı hedefliyor. Antalya'da Berkay ve Deniz Seki, her biri 2 milyon lira ve 3 milyon lira ile sahne alacak. KKTC'de Derya Uluğ 2.5 milyon, Zeynep Bastık ise 3 milyon lira alacak. İstanbul'da Emrah, 3 milyon lira kazanarak sahne alacak. Melek Mosso ve Gülben Ergen de KKTC ve İzmir'de 3 milyon lira ile performans sergileyecek.

Geçtiğimiz yıllara göre sahne ücretlerinde önemli bir artış gözlemlenmektedir. Örneğin, İrem Derici'nin KKTC'deki sahne performansı için talep ettiği 3.5 milyon lira ve Edis’in Aydın’daki 4 milyon liralık ücreti dikkat çekiyor. Haluk Levent ve Derya Bedavacı bu yıl KKTC ve Antalya'da 4 milyon lira alırken, Candan Erçetin Sapanca'da 4 milyon lira kazanmayı planlıyor.

Rekor Ücretler

Hadise, KKTC'de 7 milyon lira talep ederken, Bülent Ersoy Kayseri'de aynı ücreti kazanacak. Özcan Deniz, KKTC'de 8 milyon lira ile dikkat çekerken, Serkan Kaya 8 milyon 516 bin lira ile en yüksek ücretlerden birini alacak. Gülşen de 8.5 milyon lira ile sahne alacak. Yıldız Tilbe, Gürcistan'da 10 milyon lira kazanırken, Ebru Gündeş de KKTC'de aynı ücreti talep etti. Bu yıl sahne alacak sanatçılar arasında en yüksek ücreti talep eden isim ise Tarkan oldu; usta sanatçının sahne ücreti 25 milyon 548 bin lira olarak belirlendi.

Yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların yüksek ücretleri, müzik endüstrisinde rekabetin ne denli arttığını gözler önüne seriyor. Sanatçıların performansları ve hayranlarıyla buluşması, yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.