Bilecik’te 105 TOKİ Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Bilecik’te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 250 bin konut projesi kapsamında 105 konutun anahtar teslim töreni düzenlendi. Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yer alan projeye 2024 yılında başlanmıştı ve toplamda 5 bloktan oluşan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.

Törenin Detayları ve Hediye İle Başlayan Yeni Bir Dönem

Yapılan anahtar teslim töreninde, konut sahiplerine anahtar ve tapuları, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından verildi. Tören sırasında, yeni ev sahiplerine "ilk ev hediyesi" olarak ay-yıldız motifli özel tasarım duvar saatleri takdim edildi. Katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekilerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkanı Tekin'den Teşekkür ve Gelecek Vizyonu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, törende yaptığı konuşmada, Bilecik’e kazandırılan 105 konut için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Tekin, "Bu konutlar, hem çevremizi güzelleştiren hem de Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir proje. Devletin desteğiyle bu konutların ilçemize kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi. Ayrıca, önümüzdeki yıl için 100 yeni konutun daha yapılacağı müjdesini verdi.

Kaymakam Kara'nın Vizyonu ve Gelecek Projeler

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, projenin başarıyla tamamlandığını ve bunun bir başlangıç olduğunu belirtti. "Bu eseri hep birlikte meydana getirdik. 105 dairemizin hak sahiplerine teslim edilmesi, gelecekteki projeler için bir örnek teşkil edecek. Daha fazla konut üretmek için birlikte çalışmalıyız," şeklinde konuştu.

Törene; İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Ersin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu etkinlik, Bilecik’te konut ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.