PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'PTT 185 Yaşında Pul Sergisi'ni açtı. Serginin açılışında PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, pul koleksiyonculuğunun kültürel önemine ve PTT'nin bu alandaki rolüne dikkat çekti. Gülten, PTT'nin milli kimliğin inşasında ve uluslararası haberleşmede oynadığı kritik görevleri vurguladı.

PTT'nin Filatelist Kültüründeki Yeri

Açılış etkinliği, PTT ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi. Sergi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmış filatelist koleksiyonlarının sergilendiği bir platform oldu. PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışa Gülten'in yanı sıra Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları da katıldı. Gülten, serginin PTT'nin 185. yıl dönümüne özel olarak hazırlanmış olmasının mutluluğunu dile getirdi.

Pul Kültürünün Tarihsel Önemi

Gülten, PTT'nin Türkiye'deki pul kültürünün merkezinde yer aldığını ve ilk pul basımının tarihsel önemini vurguladı. 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan ilk posta pulunun, haberleşmede standartlaşmayı sağladığını ve uluslararası posta ağlarına entegrasyonun yolunu açtığını belirtti. Posta pullarının, devlet yapısının ve düzenli haberleşme sisteminin simgesi olduğunu ifade eden Gülten, bu pullardaki motif ve tasarımların dönemin estetik anlayışını yansıttığını söyledi.

PTT'nin Kültürel Misyonu ve Filatelistlerle İş Birliği

Gülten, posta pullarını ülke tarihini, doğasını, kahramanlarını ve değerlerini temsil eden sessiz bir elçi olarak değerlendirdi. PTT'nin, tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkma misyonunu yurt içinde ve uluslararası alanda sürdüğünü belirtti. Filateli hizmetinin, PTT'nin kurumsal hafızasını, milli kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Gülten, PTT'nin filatelistlerle birlikte sanatsal değerleri gelecek nesillere taşıdığını belirterek, "Dünyanın bütün posta idareleri, kendi ülkelerinin sanatsal ve kahramanlık konularını ele aldıkları pullarıyla bir sanat faaliyeti gerçekleştirirken, filatelistler de bu sanat faaliyetlerini yürütmenin çabası içinde yer alıyorlar. Filatelistler, posta idaresinin özünü oluşturuyor" dedi.

PTT'nin Destekleyici Yaklaşımı

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları, Türkiye'de düzenlenen sergiler ve pul politikalarının çağın gerekliliklerine uygun geliştirilmesinde PTT Genel Müdürlüğü'nün destekleyici yaklaşımının önemine vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, Gülten ve katılımcılar kurdele keserek serginin resmi açılışını gerçekleştirdi.