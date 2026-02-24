Can Yaman, Türkiye’deki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi: ‘Ortada Bir Vaka Yok’

İtalya'nın ünlü Sanremo Müzik Festivali'nin ilk gecesinde sunuculuk yapacak olan Can Yaman, Türkiye’de gözaltına alındığına dair çıkan iddialar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaman, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin rutin bir kontrol sürecinden geçtiğini ifade etti.

Gözaltı İddiaları Neden Ortaya Çıktı?

Can Yaman, Türkiye'de uygulanan rutin kontrollerin herkes için geçerli olduğunu belirtti. “Bunlar rutin kontrollerdi ve Türkiye’de şu anda herkese uygulanmaya devam ediyor. Herkesi kontrol ediyorlar.” şeklinde konuştu. Yaman, yaşanan durumun abartıldığını ve kendisi için herhangi bir olay söz konusu olmadığını vurguladı.

Yaman, “Beni kontrol ettiler, negatif çıktım ve 24 saatten kısa sürede serbest bırakıldım. Yani söylendiği gibi bir durum yok. Cevap net: hiçbir zaman bir vaka olmadı.” diyerek, iddiaların asılsız olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Sanremo Müzik Festivali'nde Can Yaman'ın Rolü Nedir?

76’ncı Sanremo Müzik Festivali, 24 Şubat Salı’dan 28 Şubat 2026 Cumartesi’ye kadar devam edecek. Festivalin sunuculuğunu ünlü isimler Carlo Conti ve Laura Pausini üstlenirken, Can Yaman ilk geceye özel konuk ve yardımcı sunucu olarak katılacak. Bu yıl festivalin medyanın odağı, özellikle İtalya’da da oldukça sevilen Türk oyuncu Can Yaman üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Yaman, Sanremo sahnesinin televizyonun en zorlu sahnelerinden biri olduğunu kabul ederek, bu deneyimi kendisi için önemli bir adım olarak görüyor. Uluslararası bir yıldız olmasına rağmen, festivaldeki talepleri oldukça sade: pekan cevizi, su ve kahve.

Can Yaman’ın İtalyanca Yetkinliği Neden Öne Çıkıyor?

Can Yaman’ın akıcı İtalyancası, İtalyan izleyicileri üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu dil hakimiyeti, yeni öğrenilmiş bir beceri değil; yıllar süren bir eğitim sürecinin sonucudur. Yaman, beş yıl boyunca İstanbul’daki İtalyan Lisesi’nde eğitim aldı ve birçok ders doğrudan İtalyanca verildi.

Bu eğitim, ona televizyonlarda sıkça duyulan mekanik ya da “okul İtalyancası”ndan uzak, doğal ve güçlü bir dil yetkinliği kazandırdı. Ayrıca annesinin teşvikiyle küçük yaşlardan itibaren uluslararası bir eğitim hedeflemesi, yabancı dillere yatkınlığını pekiştirdi. Yaman, İtalyanca’nın yanı sıra Türkçe, İngilizce, Almanca ve İspanyolca da konuşabilmektedir.