Maarifin Kalbinde Ramazan Programı Zonguldak'ta Öğrencilerle Buluştu

Maarifin Kalbinde Ramazan Programı Zonguldak'ta Öğrencilerle Buluştu

Zonguldak'ta düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı, öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Yayınlanma
14
Maarifin Kalbinde Ramazan Programı Zonguldak'ta Öğrencilerle Buluştu
Okunma Süresi: 2 dk

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu etkinlik, Ramazan ayının anlam ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Etkinlik Nasıl Başladı?

Program, öğrencilerin davulcu eşliğinde Ramazan manileriyle karşılanmasıyla başladı. Bu geleneksel karşılama, etkinliğin coşkusunu artırdı ve katılımcılara Ramazan ruhunu hissettirdi. Sahne bölümünde ise Nasreddin Hoca karakteri, öğrencilerle buluşarak eğlenceli hikâyeler anlattı ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkileşim, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağladı.

Öğrencilerin Katılımı ve Atölye Çalışmaları

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak yaratıcı faaliyetlerde bulundu. Ramazan feneri yapım atölyesinde, öğrenciler kendi fenerlerini hazırlayarak el becerilerini geliştirdi. Ardından, iyilik köşelerinde duygu ve dileklerini kaleme alarak paylaşma, yardımlaşma ve iyilik temalı mesajlar yazdılar. Bu tür etkinlikler, öğrenciler arasında dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Programın Sonuçları ve Anlamı

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve hediye paketlerinin dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinlik, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve iyilik ruhunu öğrencilerle buluşturarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bu tür organizasyonlar, eğitim kurumlarının sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

