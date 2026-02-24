Dolar
Fenerbahçe'nin nottingham forest ile oynayacağı maçın hakemi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı tarih yaklaşırken, maçın hakemi de belirlendi. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani, bu önemli mücadelede düdük çalacak.

Maç Ne Zaman Gerçekleşecek?

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğuna devam edebilmek için bu maçı kazanmak zorunda.

Hakem ve Yardımcıları Kimler Olacak?

İtalyan hakem Maurizio Mariani, bu zorlu mücadelede görev alacak. Mariani'nin yardımcı hakemleri Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni olacak. Ayrıca, müsabakanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olarak atanmış durumda.

VAR ve AVAR Görevleri

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki maçta, VAR sisteminin başında Marco Di Bello yer alacak. AVAR olarak ise Daniele Chiffi görev alacak. Bu teknolojik destek, maçın adil bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Yorumlar
