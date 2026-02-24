Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra İlçesinde Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti mi?

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında belediye, kaymakamlık, emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu. Bu ziyaretler, bölgedeki kamu hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, ilk olarak Kandıra Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Erol Ölmez tarafından karşılanan Vali'ye, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt eşlik etti. Ziyaret sırasında, ilçenin sosyal ve ekonomik durumu ile tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kandıra Belediyesindeki Projeler Neler?

Belediye Başkanı Erol Ölmez, Vali Aktaş’a ve protokole teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu görüşme, Kandıra’daki yatırımların ve hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Vali Aktaş, projelerin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alarak, yerel yönetimle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ardından, Vali Aktaş, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçti. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gören tarafından karşılanan Vali, denetleme defterini imzaladı ve bina, personel, araçlar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet personeli ile sohbet eden Vali Aktaş, onların özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Emniyet ve Jandarma Çalışmaları Nasıl Değerlendirildi?

İlçedeki güvenlik ve asayiş durumunu yakından değerlendiren bu ziyaret, hem emniyet personelinin motivasyonunu artırdı hem de vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için yürütülen hizmetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Vali Aktaş, emniyet teşkilatının fedakâr çalışmalarına dikkat çekerek, toplumun güvenliği için sürdürülen çabaların önemini vurguladı.

Kandıra Kaymakamlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Aktaş, birimleri gezdi ve personel ile vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyaret sırasında planlanan yatırımlar ve projeler de değerlendirildi.

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Ne Gözlemlendi?

Vali Aktaş, ziyaret programını Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ile tamamladı. İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Erkan Kavak tarafından karşılanan Vali, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve denetleme defterini imzaladı. Gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güveni için çalışan jandarma personeline teşekkür eden Vali Aktaş, emniyet ve jandarma teşkilatının fedakâr çalışmalarına dikkat çekti.

Bu ziyaret, Kandıra’daki kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Vali Aktaş’ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, bölgedeki kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.