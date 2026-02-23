Kişiye özel probiyotikler ile sağlıkta devrim mi yaşıyoruz?

Sağlık alanında önemli bir yenilik olarak öne çıkan kişiye özel probiyotikler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla gündeme gelmektedir. Bu projede, bireylerin bağırsak florasına uygun olarak tasarlanan probiyotik ürünler geliştirilmektedir.

SBÜ Gülhane Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Alp Avcı, kişiye özel probiyotik üretimi konusunda önemli bilgiler sunmuştur. Avcı, probiyotiklerin canlı mikroorganizmalar olduğunu belirterek, doğru ürün seçiminin önemine dikkat çekmiştir. Gereksiz mikroorganizmaların tüketilmesinin vücutta olumsuz tepkilere yol açabileceğini ifade etmiştir.

Kişiye özel probiyotiklerin önemi nedir?

Prof. Dr. Avcı, günümüzde sıkça karşılaşılan hastalıklardan birinin SİBO (İnce Bağırsak Bakteriyel Aşırı Büyümesi) olduğunu belirtmiştir. Bu durum, ince bağırsaklarda bakterilerin aşırı çoğalması ile karakterize edilmektedir. Bilinçsizce bakteri kullanımının yaygın olduğunu ifade eden Avcı, kişiye özel olarak seçilmiş probiyotikleri kullanmanın önemini vurgulamaktadır.

SBÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen kişiye özel probiyotik ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, mikrobiyota analizi yapılmakta ve bireylerin klinik bulguları, şikayetleri ve talepleri dikkate alınmaktadır. Avcı, bağırsak sağlığının beyin sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, sağlıklı bir yaşam için probiyotik desteğinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Probiyotiklerin üretim süreci nasıl işlemektedir?

Probiyotiklerin üretim aşamalarına dair bilgi veren Avcı, kişisel başvuruların da kabul edildiğini belirtmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bu alanda çalışan hekimler ve diyetisyenler, danışanları için probiyotik ürünler geliştirmek üzere destek alabilmektedir. Bu süreçte, bireylerden gaita analizi alınmakta ve bu analiz süreci yaklaşık üç hafta sürmektedir.

Moleküler çalışmaların yapıldığı bu süreçte, bireylerin şikayetleri ve talepleri doğrultusunda bir profil oluşturulmakta ve hangi mikroorganizmanın hangi oranda olması gerektiğine karar verilmektedir. Kişiye özel probiyotiklerin her yaş grubunda kullanılabileceği ifade edilmektedir, özellikle gebelerde hekimin önerisi doğrultusunda kullanımı önerilmektedir.

Kişiye özel probiyotiklerin kullanım süresi ne kadar olmalıdır?

Prof. Dr. Avcı, kişiye özel probiyotiklerin tüm hastalıklar için kullanılabileceğini belirtmiştir. Bağırsak sağlığı ile birçok hastalığın ilişkili olduğunu ifade eden Avcı, nörolojik bozukluklar, iç organ hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları gibi durumların tedavisinde de kişiye özel probiyotiklerin etkili olabileceğini vurgulamaktadır.

Kişiye özel probiyotiklerin en az altı ay süreyle kullanılması gerektiğini belirten Avcı, bu sürecin canlı bir floraya adapte olma süreci olduğunu ifade etmektedir. Kullanıcıların genellikle olumlu geri dönüşler aldığını ve bu durumun kendileri için sevindirici olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, probiyotiklerin uzman görüşü ile kullanılması gerektiğini vurgulamış ve bilinçli antibiyotik kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları aktarmıştır.