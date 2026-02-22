Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Nedenleri ve Etkileri Nelerdir?

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli ulaşım yollarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yerini kar yağışına bırakmıştır. Bu durum, özellikle Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımda önemli aksamalara neden olabilmektedir.

Kar yağışı, bölgedeki Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun bir şekilde etkisini göstermektedir. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiren bir hava koşulunu ortaya çıkarmaktadır.

Kar Yağışının Ulaşım Üzerindeki Etkileri Neler?

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, D-100 kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Karayolları ekipleri, bu olumsuz durumun önüne geçmek amacıyla güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir. Ekipler, yolda biriken karların temizlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması için yoğun bir çaba göstermektedir.

Bu süreçte, sürücülerin de dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kar yağışı, yol koşullarını zorlaştırmakta ve kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle, sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli bir şekilde seyahat etmesi gerekmektedir.

Trafik Güvenliği İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanmalarını ve yola çıkmadan önce araçlarının durumunu kontrol etmelerini hatırlatmaktadır. Ayrıca, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hız gibi tehlikeli davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tür önlemler, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini artırmak amacıyla son derece önemlidir.

Kar yağışının etkili olduğu bu dönemde, sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranmaları, olası kazaların önlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların en aza indirilmesi için tüm sürücülerin bu uyarılara dikkat etmesi gerekmektedir.