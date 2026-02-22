Sultanbeyli'de fırın denetimleri ramazan ayı boyunca devam ediyor mu?

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirmeye başladı. Bu denetimler, gramaj, hijyen ve etiket kontrolü gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Ekipler, fırınların üretim alanları ile satış tezgahlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, standartlara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür etti. Ancak, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlemler uygulandı.

Denetimlerin kapsamı nedir?

Ramazan ayı boyunca yapılan denetimlerde, özellikle ramazan pidesi, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajları kontrol edildi. Hijyen standartlarının yanı sıra fiyat etiketleri de tek tek gözden geçirildi. Zabıta ekipleri, bu süreçte hem fırıncılarla iş birliği yaparak hem de vatandaşların haklarını gözeterek titiz bir çalışma yürütüyor.

Bu denetimlerin amacı, ramazan ayında sofralara ulaşan ürünlerin güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Ekipler, denetimlerde tespit ettikleri eksiklikler için gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmiyor.

Başkan Tombaş'tan açıklamalar

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Tombaş, “Ramazan’da sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada.” şeklinde konuştu.

Başkan, gramaj ve hijyen kontrollerinin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu.” dedi. Tombaş, denetimlerin Ramazan boyunca aynı hassasiyetle devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların sağlığı ön planda

Denetimlerin temel amacının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu belirten Başkan Tombaş, esnafla iş birliği içerisinde yürütülen bu çalışmaların önemine dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Tombaş, bu denetimlerin doğrudan vatandaşların hakkını gözettiğini söyledi.

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Tombaş, bu süreçte yapılan denetimlerin sadece gıda güvenliği açısından değil, aynı zamanda esnafın da haklarını korumak adına önemli olduğunu vurguladı.