Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Mu Verdi?

Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Mu Verdi?

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek uzun süren galibiyet özlemine son verdi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Mu Verdi?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun bir süre galibiyet hasreti çeken taraftarlarını sevindirdi. Bu sonuç, yeşil-beyazlı ekibin ligde 12 maç aradan sonra elde ettiği ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Konyaspor, bu zaferle birlikte 3 puan sevinci yaşadı ve kötü gidişata son vermiş oldu.

Konyaspor'un Son Galibiyeti Ne Zaman Gerçekleşti?

Konyaspor, ligdeki son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti. O tarihten itibaren oynadığı 12 maçta, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen bir performans sergilemişti. Bu süreç, Konyaspor'un ligdeki konumunu olumsuz etkileyerek, düşme hattıyla arasındaki farkı azaltmıştı.

Galatasaray karşısında alınan bu galibiyet, Konyaspor'un moral bulmasını sağladı. Taraftarlar, uzun bir aradan sonra takımlarının galip gelmesiyle birlikte stadyumu coşkuyla doldurarak, oyuncuları desteklediler.

Maçın Öne Çıkan Anları Nelerdi?

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor, maçın kontrolünü eline aldı. İlk yarıda bulduğu gollerle öne geçen yeşil-beyazlı ekip, savunmada da etkili bir performans sergileyerek Galatasaray'ın ataklarını başarıyla savuşturdu. Özellikle kalecinin yaptığı kritik kurtarışlar, Konyaspor'un galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

İkinci yarıda Galatasaray, eşitliği sağlamak için baskı kurmaya çalıştı ancak Konyaspor'un disiplinli savunması bu çabaları boşa çıkardı. Maçın son dakikalarında Konyaspor, kontrolü elinde tutarak galibiyeti güvence altına aldı.

Konyaspor'un Geleceği İçin Bu Galibiyet Ne Anlama Geliyor?

Bu galibiyet, Konyaspor için sadece 3 puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda takımın moral bulmasını ve özgüven kazanmasını sağladı. Uzun bir galibiyet hasretinin ardından gelen bu zafer, oyuncuların ve teknik ekibin motivasyonunu artıracak ve önümüzdeki maçlar için umut verecektir. Konyaspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki hedeflerine yeniden odaklanma fırsatı buldu.

Sonuç olarak, Konyaspor'un Galatasaray karşısında elde ettiği bu galibiyet, sadece bir maçın ötesinde, takımın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Taraftarlar, bu galibiyetin ardından gelecek maçlarda da benzer bir performans bekliyorlar.

#Galatasaray
#Gençlerbirliği
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
#Anadolu Kartalı
Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?
Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?
#Ekonomi / 22 Şubat 2026
Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?
Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?
#Spor / 22 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Spor
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Nvidia'nın OpenAI'a 30 Milyar Dolarlık Yatırım Planı Ne Anlama Geliyor?
Nvidia'nın OpenAI'a 30 Milyar Dolarlık Yatırım Planı Ne Anlama Geliyor?
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?
Piyasalarda tansiyon yükseldi: Altın, gümüş ve platin neden yükselişe geçti?
Piyasalarda tansiyon yükseldi: Altın, gümüş ve platin neden yükselişe geçti?
Yıldız Tilbe, Gazze İçin 300 Bin Dolar Bağışladı: Destekleriyle Dikkat Çekiyor
Yıldız Tilbe, Gazze İçin 300 Bin Dolar Bağışladı: Destekleriyle Dikkat Çekiyor
Anıl Can'ın Paylaştığı 'Geçmişe Götüren Sesler' ile Nostaljik Bir Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz?
Anıl Can'ın Paylaştığı 'Geçmişe Götüren Sesler' ile Nostaljik Bir Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz?
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman Gerçekleştirilecek? TÜRMOB Başvuru Şartlarını Açıkladı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman Gerçekleştirilecek? TÜRMOB Başvuru Şartlarını Açıkladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft