Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman Gerçekleştirilecek? TÜRMOB Başvuru Şartlarını Açıkladı

TÜRMOB, bu yılın ilk Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarının tarihlerini Resmi Gazete'de duyurarak, adayların merakla beklediği bilgileri paylaştı. YMM sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecekken, SMMM sınavları ise 25 Nisan'da üç büyükşehirde yapılacak. İlk kez sınava girecek adaylar için son başvuru tarihi 27 Şubat olarak belirlenmiştir.

YMM Sınavı Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavları bu yılın birinci döneminde 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Adayların bu tarihler arasında sınava katılmaları beklenmektedir. Sınav merkezi olarak belirlenen Ankara, katılımcılar için önemli bir ulaşım noktasıdır.

YMM sınavına katılacak adayların, sınav tarihleri öncesinde gerekli hazırlıklarını tamamlamaları önem taşımaktadır. Bu süreçte adayların sınavın içeriği ve formatı hakkında bilgi sahibi olmaları, başarı şanslarını artıracaktır.

YMM Sınavı Başvuru Tarihleri ve Şartları Neler?

YMM sınavı için başvuru takvimi, adayların sınava ilk kez katılacak olmalarına veya daha önce girmiş olmalarına göre iki farklı döneme ayrılmaktadır. İlk kez sınava girecek olan adayların ön başvurularını en geç 27 Şubat tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu adayların, başvuru tarihine kadar hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Daha önce YMM sınavına katılmış olan adaylar için ise başvuru işlemleri 23 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu süreçte, adayların gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları önemlidir.

SMMM Sınavı Ne Zaman ve Hangi İllerde Yapılacak?

TÜRMOB'un yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecektir. SMMM sınavı, YMM sınavından farklı olarak üç büyükşehirde; Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecektir. Bu durum, adayların sınavlara katılımını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Adayların SMMM sınavına katılabilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte, adayların dikkatli olmaları ve gerekli belgeleri zamanında sunmaları önem arz etmektedir.

Sınav Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Sınavlara katılmayı planlayan tüm adayların başvuru süreçlerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Adaylar, başvuru işlemleri için TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) platformunu kullanmak zorundadır. Başvurular, "https://login.tesmer.org.tr" adresi üzerinden çevrim içi ortamda gerçekleştirilecektir.

Bu platform, adayların başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamalarına olanak tanımaktadır. Adayların, başvurularını zamanında yaparak, sınav sürecine hazırlıklı bir şekilde girmeleri beklenmektedir.