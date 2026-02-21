2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir önem taşırken, bu dönemde iftar ve sahur saatlerinin doğru bir şekilde takip edilmesi büyük bir gereklilik haline gelmektedir. 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde iftar ve sahur saatlerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir imsakiyenin sunulması, bu özel ayın ruhunu daha iyi yaşamak adına önemli bir adım oluşturmaktadır.

Adana, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa gibi iller, Ramazan imsakiyesi kapsamında belirlenen iftar saatleri ile dikkat çekmektedir. Örneğin, Adana'da iftar saati 18:31 olarak belirlenirken, Ankara'da bu saat 18:18, İstanbul'da ise 18:48'dir. Her ilin iftar saatinin yerel saat dilimlerine göre güncellenmesi, vatandaşların oruç sürelerini daha doğru bir şekilde hesaplamalarına yardımcı olmaktadır.

İftar ve Sahur Saatleri Nasıl Belirleniyor?

Ramazan imsakiyesi, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu takvim, ülke genelindeki tüm illerin iftar ve sahur saatlerini içermekte olup, yerel saat dilimlerine göre güncellenmektedir. Böylece, oruç tutan bireyler, yaşadıkları bölgedeki saat dilimlerine uygun olarak ibadetlerini gerçekleştirebilmektedir.

Özellikle bu yıl, 21 Şubat 2026 tarihinde iftar saatleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte, aileler ve sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bu özel anları paylaşmak için hazırlıklar yapılmaktadır.

Hangi İllerde İftar Saatleri Nasıldır?

Ramazan imsakiyesi ile birlikte, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara ve Antalya gibi illerde iftar saatleri sırasıyla 18:31, 18:18, 18:48, 17:57, 18:35, 18:25, 18:38 ve 18:50 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, oruç tutanların iftar vakitlerini doğru bir şekilde planlamalarına olanak tanımaktadır.

Her ilin sahur ve iftar saatlerini gösteren imsakiye tablosu, vatandaşların bu özel ay boyunca ibadetlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, her ilin güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri de bu tabloda yer almaktadır.

İmsakiye ile Oruç Süreci Nasıl Yönetilir?

İmsak vaktinin başlangıcından iftar saatine kadar olan süreyi takip etmek, oruç tutan bireyler için önemli bir süreçtir. Bu süre zarfında, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bu özel ayı geçirmek için planlar yapabilir, ibadetlerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamak adına, iftar ve sahur saatlerini doğru bir şekilde bilmek büyük bir önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 21 Şubat 2026 Ramazan imsakiyesi ile Türkiye genelindeki iftar ve sahur saatleri, oruç tutan bireylerin bu özel ayı en verimli şekilde geçirmelerine olanak tanımaktadır. İlgili imsakiye tablosu, her bireyin kendi bölgesindeki saatleri öğrenmesine yardımcı olarak, ibadetlerini düzenli bir şekilde yapmalarına olanak sağlamaktadır.