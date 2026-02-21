Dolar
Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan mezra yolu, yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Kış mevsiminin etkilerini hissettirdiği bu dönemde, bölgedeki ulaşımın sağlanabilmesi için yapılan müdahaleler büyük önem taşıyor.

Karlıova'da Yolların Açılması İçin Ne Gibi Çalışmalar Yapıldı?

Karlıova'da karla kaplı yolların açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekipler, öncelikli olarak köy yollarını ulaşıma açarak, ardından mezra yollarında da gerekli müdahaleleri gerçekleştirmektedir. Bu süreç, bölgedeki yaşamın normalleşmesi için kritik bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

Yapılan çalışmalar, bölgedeki kar yağışının yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanmış ve ekipler, her türlü hava koşuluna rağmen görevlerini yerine getirmek için çaba sarf etmiştir. Özellikle köy yollarının açılması, yerel halk için büyük bir rahatlama sağlamaktadır.

Hasanova Köyü'ndeki Durum Nasıldır?

İlçeye bağlı Hasanova köyünün Burmataş mezrasında, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, mezra yolunun açılması için yapılan çalışmaların ne denli zorlayıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde bu zorluğun üstesinden gelinmiştir.

Burmataş mezrasındaki yolun ulaşıma açılması, yerel halkın günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırmış, aynı zamanda acil durumlarda da ulaşımın sağlanabilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Ekiplerin bu tür zorlu koşullarda gösterdiği başarı, bölgedeki diğer yolların açılması için de umut vermektedir.

Yorumlar
