119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Bu sınav, özel güvenlik alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihtir.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Takvime göre, 119. Dönem ÖGG yazılı sınavına ait soru ve cevap anahtarı 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacaktır. Bu tarihte, adaylar sınavda karşılaştıkları sorulara ilişkin cevaplarını kontrol edebilecek ve sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanması, sınav sonrası süreçte adaylar için kritik bir aşama oluşturmaktadır.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Sınav sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde resmi kanallar üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, bu tarihte sonuçlarını öğrenerek, eğitim süreçlerinin devamı için gerekli adımları atma fırsatına sahip olacaktır. Temel veya yenileme eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sertifika ve kimlik kartı sürecine ilişkin işlemlerini başlatabileceklerdir.

Silahlı ve silahsız adaylar için değerlendirme süreçleri nasıl işleyecek?

Silahlı özel güvenlik olmak isteyen adaylar, yazılı sınavın yanı sıra uygulamalı atış sınavına da tabi tutulmaktadır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta olup, silah bilgisi bölümünde adaylara yöneltilen 25 soruluk ikinci kısım 50 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Adayların hem yazılı silah bilgisi kısmından hem de uygulamalı atış sınavından ayrı ayrı en az 50 puan alması gerekmektedir. Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri ise yalnızca yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları yanıtlamakta ve bu adayların başarılı sayılabilmesi için ilgili bölümden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Güvenlik meslek yüksekokulu mezunu olup silah bilgisi ve atış fark dersini alan adaylar da silah bilgisine ilişkin yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulmaktadır. Bu adayların da ilgili sınavlardan en az 60 puan alması gerekmektedir. Özetle, ÖGG sınavında başarı kriteri adayın eğitim türüne göre değişmekte olup, silahlı adaylarda iki ayrı puan türünün dengeli şekilde aşılması gerekirken, silahsız adaylarda 60 puan barajı belirleyici olmaktadır.