Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Eğitim 119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?

119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarını 13 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Bu sınav, özel güvenlik alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihtir.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Takvime göre, 119. Dönem ÖGG yazılı sınavına ait soru ve cevap anahtarı 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacaktır. Bu tarihte, adaylar sınavda karşılaştıkları sorulara ilişkin cevaplarını kontrol edebilecek ve sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanması, sınav sonrası süreçte adaylar için kritik bir aşama oluşturmaktadır.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Sınav sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde resmi kanallar üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, bu tarihte sonuçlarını öğrenerek, eğitim süreçlerinin devamı için gerekli adımları atma fırsatına sahip olacaktır. Temel veya yenileme eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sertifika ve kimlik kartı sürecine ilişkin işlemlerini başlatabileceklerdir.

Silahlı ve silahsız adaylar için değerlendirme süreçleri nasıl işleyecek?

Silahlı özel güvenlik olmak isteyen adaylar, yazılı sınavın yanı sıra uygulamalı atış sınavına da tabi tutulmaktadır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta olup, silah bilgisi bölümünde adaylara yöneltilen 25 soruluk ikinci kısım 50 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Adayların hem yazılı silah bilgisi kısmından hem de uygulamalı atış sınavından ayrı ayrı en az 50 puan alması gerekmektedir. Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri ise yalnızca yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları yanıtlamakta ve bu adayların başarılı sayılabilmesi için ilgili bölümden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Güvenlik meslek yüksekokulu mezunu olup silah bilgisi ve atış fark dersini alan adaylar da silah bilgisine ilişkin yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulmaktadır. Bu adayların da ilgili sınavlardan en az 60 puan alması gerekmektedir. Özetle, ÖGG sınavında başarı kriteri adayın eğitim türüne göre değişmekte olup, silahlı adaylarda iki ayrı puan türünün dengeli şekilde aşılması gerekirken, silahsız adaylarda 60 puan barajı belirleyici olmaktadır.

2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
#Gündem / 21 Şubat 2026
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
#Gündem / 21 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Eğitim
Gsb yurt time başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
Gsb yurt time başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
Eğitim
Survivor Aziz Ozan Dilber Kimdir?
Survivor Aziz Ozan Dilber Kimdir?
21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?
21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?
Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft