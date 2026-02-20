Gsb yurt time başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

GSB Yurt Time başvuru sonuçları 2026 yılı için öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bu proje, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine ek gelir imkânı sağlamaktadır. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 20 Şubat 2026 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından 2 Mart 2026 itibarıyla görevlerine başlayacaklardır.

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda Yurt Time başvuruları 15 Şubat tarihinde sona ermiştir. Başvuruların değerlendirilmesi süreci, akademik başarı ve burs/kredi durumlarına göre yapılmaktadır. GSB Yurt Time 2. dönem başvuru sonuçlarının 20 Şubat 2026 tarihinde ilan edilmesi beklenmektedir. Sonuçların en geç saat 15.00’a kadar erişime açılması öngörülmektedir.

Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

GSB Yurt Time başvuru sonuçları, başvuru sürecinde olduğu gibi e-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Öğrencilere SMS ya da e-posta yoluyla bireysel bildirim yapılmayacaktır. Sonuç ekranına erişmek için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri bölümünden Yurt Time başvuru sonucunun kontrol edilmesi sağlanacaktır. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde öğrenciler durumlarını online olarak öğrenebilecektir.

KYK Yurt Time projesinin detayları nelerdir?

GSB Yurt Time uygulamasında ikinci dönem takvimi de netleşmiştir. Proje 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecektir. Projeye katılmaya hak kazanan öğrenciler, KYK yurtlarında idare asistanlığı, kütüphane düzeni, yemekhane desteği ve çamaşırhane gibi alanlarda görev alacaklardır. Bu görevler, ağır iş kapsamına girmeyen ve uzmanlık gerektirmeyen işler arasından seçilecektir.

GSB Yurt Time ücretleri ne kadar olacak?

2026 yılı itibarıyla GSB Yurt Time ücretleri, asgari ücrete yapılan artış sonrası güncellenmiştir. Projeye katılan öğrenciler saatlik 146 TL ödeme alacaklardır. Çalışma süresiyle ilgili belirlenen sınırlar ise günlük en fazla 2 saat, haftalık en fazla 8 saat ve aylık genellikle 32 saate kadar görev olabilecektir. Bu koşullar altında öğrenciler ayda en fazla 5 bin 850 TL’ye kadar gelir elde edebileceklerdir. Ödeme miktarı, çalışılan saat üzerinden hesaplanacaktır.

Kontenjanlar nasıl belirlendi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK Yurt Time projesinde her yurda, öğrenci kapasitesinin yüzde 1’i oranında kontenjan ayrılmıştır. Bu nedenle bazı yurtlarda kontenjan sayısı sınırlı tutulmuştur. Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin akademik başarı durumu ve burs ya da kredi alıp almadıkları kriter olarak dikkate alınmıştır. Şartları sağlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Öğrenciler hangi alanlarda görev alacak?

GSB Yurt Time kapsamında görev alacak öğrenciler, yurtların günlük işleyişine destek sağlayacak alanlarda çalışacaklardır. Bu görevler arasında idari ofis desteği, kütüphane düzeni, yemekhane hizmetlerine yardımcı işler ve çamaşırhane düzeni gibi başlıklar yer almaktadır. Proje sayesinde hem yurt hizmetlerinin desteklenmesi hem de öğrencilerin ekonomik olarak rahatlaması hedeflenmektedir.

Sonuç sonrası süreç nasıl işleyecek?

GSB Yurt Time başvuru sonuçları 2026 açıklandıktan sonra hak kazanan öğrencilerle ilgili yerleştirme ve görevlendirme süreci başlatılacaktır. 2 Mart’ta başlayacak görev süresi 30 Haziran’a kadar devam edecektir. Sonuç ekranının aktif hale gelmesiyle birlikte öğrencilerin e-Devlet üzerinden durumlarını kontrol etmeleri ve ilgili yurt müdürlüklerinin yönlendirmelerini takip etmeleri gerekmektedir. Proje kapsamında görev alacak öğrenciler, bahar dönemi boyunca hem deneyim kazanacak hem de ek gelir elde etme fırsatı yakalayacaklardır.