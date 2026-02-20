Dolar
43,8495 %0.2
Euro
51,6005 %-0.03
Gram Altın
7.086,43 % 0,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte kendi Küp Uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor
Okunma Süresi: 3 dk

Akıllı şehir uygulamalarında öncü bir rol üstlenen Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle kendi 'Küp Uydu'sunu uzaya göndermeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu proje, Türkiye'de yerel yönetimler bazında eşine az rastlanır bir teknolojik atılım olarak öne çıkıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonuyla uluslararası düzeyde tanınan bir konumda bulunuyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile gerçekleştirilecek olan bu iş birliği, uzay teknolojileri alanında önemli bir adım atarak, şehir yönetimi için kritik verilerin uzaydan temin edilmesini sağlayacak.

Projenin Detayları Neler?

Yerli mühendislik yetenekleri ve milli kaynaklarla geliştirilecek olan 'Küp Uydu' projesinin ilk resmi imzaları atılmış durumda. Bu yenilikçi proje, geleneksel belediyecilik anlayışının çok ötesine geçerek, şehir yönetimi için hayati öneme sahip verilerin doğrudan uzaydan elde edilmesine olanak tanıyacak.

Projenin en büyük katkılarından biri, günlük yaşamı etkileyen krizlere yüksek teknolojiyle anında çözüm sunabilme yeteneği. Üretilecek yörünge aracı sayesinde, kentin trafik yoğunluğu, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık riskleri, su rezervlerinin durumu ve imar planlarının takibi gibi birçok parametre uzaydan sürekli olarak izlenebilecek.

Veri Güvenliği ve Kontrolü Yerel Yönetimde Olacak

Geçmişte uluslararası şirketlere yüksek bütçeler ödenerek elde edilen dış veriler, bu projeyle birlikte tarihe karışacak. Bilginin ve veri madenciliğinin günümüzdeki en değerli hazine olduğu göz önüne alındığında, veri güvenliği ve kontrolü tamamen yerel yönetimin elinde olacak. Bu durum, Konya'nın veri yönetiminde daha bağımsız ve etkili olmasını sağlayacak.

Bu iş birliği, yalnızca yerel yönetim için değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelecekteki uzay ve havacılık mühendisleri için de eşsiz bir uygulama alanı sunuyor. Proje kapsamında, üniversite bünyesinde uydu üretimi ve testleri için kapsamlı bir teknolojik altyapı kurulacak.

Genç Mühendisler İçin Eşsiz Bir Fırsat

Genç mühendisler, laboratuvar ortamlarında teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulacak ve cihazın tasarımından yazılımına, üretiminden yörüngeye oturtulmasına kadar gerçek bir uzay görevinin önemli aktörleri haline gelecekler. Bu durum, genç beyinlerin mühendislik kariyerlerinde önemli bir adım atmalarına olanak tanıyacak.

Konya, bu yörünge aracıyla birlikte 'Akıllı Şehir' liginde rakipsiz bir konuma yükseliyor. Güney Kore'den Barcelona'ya kadar birçok global platformda 'Akıllı Şehir' ödüllerini kazanmış olan Konya, kendi donanımını tasarlayıp uzaya fırlatan ilk yerel yönetim unvanını alarak, Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdırmanın yanı sıra diğer büyükşehirlere ve akademik kurumlara da ilham verecek.

#Konya
#Uzay Teknolojisi
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Necmettin Erbakan Üniversitesi
#Küp Uydu
#Neü
#Trafik İzleme
#Milli Teknoloji
#Uzay Projesi
#Uydu Projesi
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
#Spor / 19 Şubat 2026
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
#Teknoloji / 19 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ Göreve Başladı mı?
Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ Göreve Başladı mı?
Teknoloji
Türk SİHA'ları NATO Tatbikatında Öne Çıktı: Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu'nun Başarısı
Türk SİHA'ları NATO Tatbikatında Öne Çıktı: Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu'nun Başarısı
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
Pendikspor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yeni Bir Döneme Başlıyor
Pendikspor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yeni Bir Döneme Başlıyor
Ramazan Ayında ŞOK Marketlerinde Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?
Ramazan Ayında ŞOK Marketlerinde Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?
İstanbul trafiğinde yaşanan tartışma sonucu kaza: Neler oldu?
İstanbul trafiğinde yaşanan tartışma sonucu kaza: Neler oldu?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft