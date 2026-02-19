Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ Göreve Başladı mı?

Türkiye, savunma sanayisinde önemli bir adım daha atarak, ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ı suya indirdi. ULAQ, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortaklığı ile geliştirilmiş olup, Türk donanmasının gücüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu yeni nesil deniz aracı, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından üretilen 12,7 milimetrelik marin tip silah sistemi ile donatılmıştır. Yapay zeka destekli atış yeteneği, ULAQ'ın operasyonel etkinliğini artırarak güvenlik güçlerine önemli bir avantaj sağlamaktadır.

ULAQ'ın Özellikleri Neler?

ULAQ, deniz koşullarına özel olarak geliştirilen SAR 127 MT silahı ile donatılmıştır. Bu sistem, 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabilme kapasitesine sahiptir. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde, farklı silah konfigürasyonlarına hızlı bir şekilde adapte olabilmektedir.

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için ise 1000 mermi kapasitesine sahip olan bu sistem, kompakt yapısı sayesinde yeni inşa edilen platformlara ve mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

Yapay Zeka Destekli Hedef Tespit Yeteneği

BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'leri, yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis ve takip kabiliyetleri ile dikkat çekmektedir. Bu sistem, deniz, kara ve hava hedeflerini operatör onayı ile yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirme yeteneğine sahiptir.

Ayrıca, sistem deniz kaynaklı titreşim ve hareket etkilerinden arındırılmış stabilize görüntü ve veri sunarak, platform ve hedefin aynı anda hareket ettiği senaryolarda bile yüksek isabet oranı sağlamaktadır.

Türkiye'nin Mavi Vatan Vizyonuna Katkı

BEST DEFENCE, güçlü AR-GE altyapısı ve saha tecrübesi ile kara platformlarında elde ettiği başarıyı deniz ortamına taşımaktadır. Marin tip UKSS ailesini genişletmeyi sürdüren şirket, Türkiye'nin