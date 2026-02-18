TİP, İmralı Süreci Raporuna Neden Hayır Oyu Verdiğini Açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen İmralı Süreci raporuna neden hayır oyu verdiklerini açıkladı. TİP'li Ahmet Şık, raporun içeriğine ve yaklaşımına yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

İmralı Süreci kapsamında hazırlanan ve yasal düzenleme önerileri içeren nihai rapor, TBMM’de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Raporda 47 üye “evet” oyu verirken, CHP’li Türkan Elçi çekimser kaldı, TİP’li Ahmet Şık ve EMEP’li İskender Bayhan ise “hayır” oyu verdi.

Raporda Hangi Eleştiriler Öne Çıktı?

Ahmet Şık, TİP adına komisyon raporuna hayır oyu verdiklerini duyurarak, raporda “Kürt Meselesi”nin adının dahi geçmediğini vurguladı. Şık, “Raporda söylenmeyeni hakikatin en yalın haliyle biz dile getirelim: Türkiye’de Kürt Meselesi vardır” ifadelerini kullandı.

Şık, tarihsel bir sorunun göstermelik ve parçalı adımlarla çözülemeyeceğini belirterek, raporun katılımcılıktan uzak ve güvenlikçi bir anlayışla kaleme alındığını ifade etti. Ayrıca, raporun somut, bağlayıcı çözüm önerileri içermediğini dile getirdi.

Demokratikleşme Önerileri Neden Yetersiz Bulundu?

Şık, raporda yer alan “Demokratikleşme” başlığı altındaki önerilerin çoğunun mevcut anayasa ve yasaların uygulanmasıyla çözülebileceğini belirtti. Bu durumun, TBMM’nin anayasa ve kanunların uygulanmasını tavsiye eden bir metinle yetinmesini “siyasal iflas” olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen somut adımlar atılmadığını ifade eden Şık, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi isimler hakkında verilen kararların uygulanmadığını vurguladı.

Barış ve Demokrasi Temelinde Çözüm Arayışı

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin işlemin AYM tarafından “yok hükmünde” sayıldığını hatırlatan Şık, buna rağmen gerekli adımların atılmadığını belirtti. Kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların göreve iade edilmemesi ve Barış Akademisyenleri’nin görevlerine dönmemesi gibi durumların raporun “barış” iddiasını zayıflattığını savundu.

TİP olarak rapora hayır oyu vereceklerini ilan eden Şık, Kürt sorununun çözümünün güvenlikçi politikalarda değil; barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde mümkün olduğunu kaydetti.