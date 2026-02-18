Ramazan 2026 Ne Zaman Başlıyor, İlk Sahur Bu Gece Mi? Diyanet Takvimiyle İllere Göre İmsak Vakitleri

Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, ilk sahur vakti ve ilk oruç günü büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? İşte bu kutsal aya dair tüm detaylar.

İslam alemi, heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yardımlaşma, dayanışma ve ibadetle geçecek olan bu bir aylık manevi yolculuk, Hicri takvime göre Şaban ayının sona ermesiyle başlayacak. 2026 yılında kış mevsiminin son günlerine denk gelen Ramazan ayı, ilk sahur ile bereketi hanelerimize taşıyacak.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal ayda, milyonlarca mümin aynı niyet etrafında birleşerek sabır ve şükür imtihanına başlayacak. Diyanet'in yayımladığı takvimle birlikte, ilk oruç için imsak vakitleri ve iftar saatleri de tüm illerimiz için netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe günüdür.

Bu doğrultuda, ilk oruç için 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece sahur sofrasına oturulacak. Gece yarısından sonra kalkılacak bu ilk sahur ile birlikte 2026 yılının ilk orucu için niyet edilecek.

İlk Sahur ve İftar Vakitleri Nedir?

Ramazan ayının birinci günü 19 Şubat 2026 Perşembe günüdür. Vatandaşlar, Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından gece sahura kalkacak ve Perşembe akşamı okunacak ezanla birlikte yılın ilk iftarını gerçekleştirecekler. Bu süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsak ve iftar saatleri, her il için ayrı ayrı duyurulacak.

2026 Ramazan ayının süresi Hicri takvime göre 29 gün olarak öngörülmektedir. 19 Şubat'ta başlayan manevi maraton, 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak.

Kadir Gecesi ve Bayram Tarihleri Neler?

Ramazan ayı içerisindeki en önemli gece olan ve Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecektir. Ramazan ayının bitimiyle birlikte kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nın takvimi ise şu şekildedir: Ramazan Bayramı Arifesi 19 Mart 2026 Perşembe, Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma, Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi, Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar.