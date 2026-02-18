Dolar
Mersin TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Gerçekleştirilecek?

Mersin TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Gerçekleştirilecek?

Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat'ta saat 11:00'de yapılacak. Toplam 8.190 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Yayınlanma
14
Mersin TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Gerçekleştirilecek?
Okunma Süresi: 2 dk

Mersin'de gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi, konut almak isteyen vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu çekim, 18 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de yapılacak ve toplamda 8.190 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecektir.

Kura çekimi, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olup, vatandaşlar bu önemli anı canlı olarak takip edebilecektir. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi kanalları aracılığıyla duyurulacak ve başvuru sahipleri isimlerini kontrol edebilecektir.

Mersin TOKİ Kura Çekimi Canlı Olarak Nasıl İzlenebilir?

Kura çekimine katılamayan vatandaşlar için TOKİ, süreci canlı yayınla sunacaktır. Mersin TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, başvuru sahipleri çekilişi anlık olarak izleyerek isimlerini takip edebilecekler.

Canlı yayın, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve bu sayede herkesin sürece dahil olmasına olanak tanımaktadır. Bu durum, kura çekiminin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından da önem arz etmektedir.

Mersin TOKİ Projesi Kapsamında Kaç Konut İnşa Edilecek?

Mersin TOKİ projesi, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında toplamda 8.190 sosyal konut inşa etmeyi planlamaktadır. Bu konutların hak sahipleri, 18 Şubat'ta yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Proje, Mersin genelinde çeşitli ilçelerde konut dağılımı yaparak, sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Kura çekimi sonrası, asil listede yer alan vatandaşlar konut alma hakkı kazanacakken, yedek listeler de olası hak iptali durumlarında devreye girecektir. Bu durum, başvuru sahiplerinin konut sahibi olma şansını artırmaktadır.

Kura Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Mersin TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi resmi kanallar üzerinden duyurulacaktır. Başvuru sahipleri, ilgili sorgulama ekranları aracılığıyla isimlerini kontrol edebilecekler. Bu süreç, vatandaşların konut sahibi olma yolunda attıkları önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

18 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de yapılacak olan kura çekimi, Mersin TOKİ projesinin önemli bir aşamasını temsil etmektedir. Bu çekim ile birlikte, 8.190 konutluk dev sosyal konut projesinde hak sahipleri netleşecek ve süreç yeni bir aşamaya taşınacaktır.

#Kura
#Kura Çekimi
#Mersin
#Toki
