Allianz Türkiye, UNDP ve Habitat Derneği İş Birliği ile Finansal Okuryazarlık Projesi Başlatıyor

Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği ile iş birliği yaparak gençlerin finansal okuryazarlığını artırmayı amaçlayan Finansla Gelecek projesini başlattı. Bu proje, toplumda en temel finans bilgilerini yaygınlaştırarak bireysel ve toplumsal refaha katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje Lansmanı Nerede Gerçekleşti?

Projenin lansmanı, Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılımıyla Gaziantep'teki Habitat İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Lansman etkinliğinde, projenin detayları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Allianz Türkiye, bu proje ile toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmayı amaçlayan uzun soluklu ve kapsayıcı bir eğitim seferberliği başlatıyor. Proje, ülke genelinde fiziksel ve çevrimiçi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Finansal Okuryazarlık Neden Önemlidir?

UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar'ın da katıldığı lansmanda, finansal okuryazarlığın önemi vurgulandı. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, finansal okuryazarlığın sadece bireysel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu belirtti. Türkölmez, “Finansal okuryazarlık, günümüzde finansal kaynakların değerini anlamak ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirlemek için kritik bir yaşam becerisidir.” dedi.

OECD’nin raporuna göre, 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisi finansal ürünleri aktif olarak kullanıyor, ancak öğrencilerin %18'inin finansal okuryazarlık becerileri yetersiz olarak tanımlanıyor. Bu durum, gençlerin finansal kararlar alabilme yeteneklerini olumsuz etkiliyor.

Projenin Eğitim Modeli Nasıldır?

Finansla Gelecek projesi, 15-24 yaş arasındaki gençleri hedef alarak tasarlanmış ve çok katmanlı bir eğitim modeli üzerine inşa edilmiştir. Proje, Aralık 2025'te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle başlamıştır. Eğitmenler, Türkiye'nin 81 ilinde yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak eğitimleri okullarda ve Habitat Derneği'nin topluluk merkezlerinde aktaracaklardır.

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, çevrimiçi eğitimlerle de desteklenecek olan program, gençlerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularındaki bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, dijital katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.