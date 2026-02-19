Dolar
43,8604 %0.2
Euro
51,6986 %0.11
Gram Altın
7.052,40 % 0,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?

Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?

Veliaht dizisinin 22. bölümü 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak. Son bölümdeki gelişmeler dikkat çekti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Okunma Süresi: 1 dk

Veliaht dizisi, 22. bölümüyle 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, son bölümde yaşanan olaylarla birlikte izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Son bölümde ne oldu?

Son bölümde, Vezir'in gerçek kimliğini korumak adına Zahide'nin Zafer'i istemesi üzerine bir anlaşma yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yahya'nın, Zahide ile Zaro Ağa arasındaki geçmişten habersiz bir şekilde annesine Muharrem Kaptan ve Gönül ilişkisini sorması, aile içindeki sırların gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Karakterler arasındaki gerilim artıyor

Zaro Ağa, Derya'nın hayatına yeniden müdahale ederek Beyazıt'tan bir çocuğu olması gerektiğini ifade etti. Bu durum, dizideki gerilimi daha da artırdı. Timur'un Reyhan için kavga ettiği anlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Gülendam'ın Zafer'in yerini Zahide'ye ifşa etmesi tanıtımda dikkat çekici bir an oldu.

Yeni bölümde neler bekleniyor?

Final sahnesinde Selim'in Zafer'e silah doğrultması, yeni bölümde yaşanacak olayların gerilimini zirveye taşıdı. Bu durum, izleyicilerin büyük bir merakla beklediği hesaplaşmaların ve yüzleşmelerin kapıda olduğuna işaret ediyor. 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV'de yayımlanacak bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı vaat ediyor.

Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
#Gündem / 19 Şubat 2026
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
#Gündem / 19 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ramazan Ayında ŞOK Marketlerinde Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?
Ramazan Ayında ŞOK Marketlerinde Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?
Gündem
İstanbul trafiğinde yaşanan tartışma sonucu kaza: Neler oldu?
İstanbul trafiğinde yaşanan tartışma sonucu kaza: Neler oldu?
Pendikspor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yeni Bir Döneme Başlıyor
Pendikspor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yeni Bir Döneme Başlıyor
Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti ve Önemli Açıklamalarda Bulundu
Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti ve Önemli Açıklamalarda Bulundu
Kurtlar Vadisi'nin Unutulmaz İkilisi Yıllar Sonra Hangi Projede Buluştu?
Kurtlar Vadisi'nin Unutulmaz İkilisi Yıllar Sonra Hangi Projede Buluştu?
Duygu Nebioğlu, 6 Milyonluk Tazminatını Nasıl Değerlendirecek?
Duygu Nebioğlu, 6 Milyonluk Tazminatını Nasıl Değerlendirecek?
Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Fiyatlar ve Ödeme Planı Nedir?
Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Fiyatlar ve Ödeme Planı Nedir?
Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ Göreve Başladı mı?
Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ Göreve Başladı mı?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft