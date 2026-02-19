Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?

Veliaht dizisi, 22. bölümüyle 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, son bölümde yaşanan olaylarla birlikte izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Son bölümde ne oldu?

Son bölümde, Vezir'in gerçek kimliğini korumak adına Zahide'nin Zafer'i istemesi üzerine bir anlaşma yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yahya'nın, Zahide ile Zaro Ağa arasındaki geçmişten habersiz bir şekilde annesine Muharrem Kaptan ve Gönül ilişkisini sorması, aile içindeki sırların gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Karakterler arasındaki gerilim artıyor

Zaro Ağa, Derya'nın hayatına yeniden müdahale ederek Beyazıt'tan bir çocuğu olması gerektiğini ifade etti. Bu durum, dizideki gerilimi daha da artırdı. Timur'un Reyhan için kavga ettiği anlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Gülendam'ın Zafer'in yerini Zahide'ye ifşa etmesi tanıtımda dikkat çekici bir an oldu.

Yeni bölümde neler bekleniyor?

Final sahnesinde Selim'in Zafer'e silah doğrultması, yeni bölümde yaşanacak olayların gerilimini zirveye taşıdı. Bu durum, izleyicilerin büyük bir merakla beklediği hesaplaşmaların ve yüzleşmelerin kapıda olduğuna işaret ediyor. 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV'de yayımlanacak bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı vaat ediyor.