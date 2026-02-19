Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Fiyatlar ve Ödeme Planı Nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO, yeni projelerini tanıtarak ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik önemli bir kampanya başlattı. Bu kampanya, özellikle Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy ve İstanbul'un Fikirtepe semtinde dikkat çekici fiyatlarla sunuluyor. Projelerin fiyatları ve ödeme planları, potansiyel alıcılar için merak konusu haline geldi.

Emlak Konut'un duyurduğu projelerde, 1+1 modelde evlerin kalmadığı belirtilirken, 2+1 dairelerin satış fiyatı 8 milyon 400 bin lira, 3+1 dairelerin fiyatı ise 10 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, özellikle asgari ücretli çalışanlar için oldukça yüksek bir yük oluşturuyor.

Ödeme Planı Nasıldır?

Emlak Konut, yeni projelerinde üç farklı ödeme koşulu sunarak alıcılara çeşitli seçenekler sağlamaktadır. Bu ödeme planlarından ilki, peşin ödeme modelidir. Peşin ödeme yapan alıcılara, 2026 yılına özel olarak yüzde 26 indirim uygulanmaktadır. Örneğin, 8 milyon 400 bin liralık 2+1 dairenin peşin ödemesi 6 milyon 216 bin lira olarak belirlenmiştir. Ancak bu tutarın 6 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme planının asgari ücretli bir çalışan için imkansız olduğu ifade edilmektedir. Çünkü tek taksit ödemesi 1 milyon 36 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu durum, birçok potansiyel alıcının konut sahibi olma hayalini zorlaştırmaktadır.

Yeni Yuvam Modeli ve Taksit Erteleme Seçeneği