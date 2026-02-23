Şubat Ayı Enflasyon Beklentileri Nedir ve Ne Zaman Açıklanacak?

Ekonomi gündemi, Şubat ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde önemli değişiklikler ortaya koydu. Bu durum, piyasa katılımcılarının enflasyon konusunda nasıl bir öngörüde bulunduğunu gösteriyor.

Son anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 23,23 seviyesindeyken, yeni ankette yüzde 24,11’e yükseldi. Bu artış, piyasalarda enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu izlenimini güçlendiriyor. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,20’den yüzde 22,10’a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 16,94’ten yüzde 17,11’e çıkmış durumda.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Neler?

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri, enflasyonun artış göstereceği yönünde bir tablo ortaya koyuyor. Şubat 2026 anket döneminde, TÜFE’nin yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında ve yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Bu tahminler, enflasyonun orta vadede yüzde 20’li seviyelerde dengelenebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Nokta tahminlere göre, katılımcıların yüzde 43,08’i beklentisini yüzde 21,00 – 22,99 bandında yoğunlaştırmış durumda. Bu durum, piyasa katılımcılarının enflasyon konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

TÜİK Şubat Enflasyonunu Ne Zaman Açıklayacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu bağlamda, Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak oran, memur ve emekli maaş artışları ile kira zam oranının hesaplanmasında belirleyici bir rol oynayacak.

Ocak ayında TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,98 oldu. Bu veriler, enflasyonun seyrine dair önemli ipuçları sunuyor.

Ekonomi Üzerindeki Etkileri Neler Olacak?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması, ekonomik göstergeler üzerinde önemli bir etki yaratacak. Özellikle memur ve emekli maaş artışları ile kira zam oranlarının belirlenmesinde bu verilerin rolü büyük. Ekonomik istikrar açısından enflasyon oranlarının yakından takip edilmesi, piyasa dinamiklerini de etkileyecek.

Sonuç olarak, Şubat ayı enflasyon verileri, ekonomik görünüm üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak ve piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenecektir.