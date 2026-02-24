Dolar
43,8608 %0.05
Euro
51,6625 %-0.11
Gram Altın
7.189,36 % -2,59
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Fenerbahçe, nottingham forest ile kritik bir mücadeleye çıkacak: hakem kim?

Fenerbahçe, nottingham forest ile kritik bir mücadeleye çıkacak: hakem kim?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Maçın hakemi İtalyan Maurizio Mariani olarak belirlendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe, nottingham forest ile kritik bir mücadeleye çıkacak: hakem kim?
Okunma Süresi: 2 dk

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile karşı karşıya geleceği önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Bu kritik karşılaşma, 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin tur şansını belirleyecek.

Maçın hakemi kimdir?

Bu zorlu mücadelede hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani atanmış durumda. Mariani, uluslararası arenada tecrübeli bir hakem olarak biliniyor ve daha önce birçok önemli karşılaşmada görev almış. Fenerbahçe'nin bu maçta alacağı sonuç, Mariani'nin yönetimi altında şekillenecek.

Hakem ataması, Fenerbahçe camiasında merakla karşılandı. Mariani'nin yönetiminde, sarı-lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük bir soru işareti. Taraftarlar, hakemin kararlarının maçın sonucunu nasıl etkileyeceğini yakından takip edecek.

Fenerbahçe'nin durumu nedir?

İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında zorlu bir geri dönüş mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçta tur atlayabilmesi için en az 4 farklı galibiyet almaları gerekiyor. Aksi takdirde, Avrupa macerası sona erecek.

Fenerbahçe, İngiltere'deki bu kritik karşılaşmada varını yoğunu ortaya koymak zorunda. Takım, taraftarlarının desteğiyle birlikte, bu zorlu deplasmanda galip gelmek için elinden geleni yapacak. 3 farklı galibiyet elde edilmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.

Karşılaşmanın önemi nedir?

Nottingham Forest ile oynanacak bu maç, Fenerbahçe için sadece bir karşılaşma değil, aynı zamanda Avrupa'daki geleceği açısından da büyük bir önem taşıyor. 2 ve daha az farkla kazanılması durumunda ise sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi serüveni sona erecek. Bu nedenle, takımın bu maçta alacağı sonuç, sezonun geri kalanını da etkileyecek.

Fenerbahçe'nin bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği, hem takımın geleceği hem de taraftarların beklentileri açısından büyük bir merak konusu. Mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

Fenerbahçe'nin nottingham forest ile oynayacağı maçın hakemi kim oldu?
Fenerbahçe'nin nottingham forest ile oynayacağı maçın hakemi kim oldu?
#Spor / 24 Şubat 2026
Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?
Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?
#Gündem / 24 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Gianluca Prestianni'ye Verilen Cezanın Detayları Neler?
Gianluca Prestianni'ye Verilen Cezanın Detayları Neler?
Spor
Galatasaray'ın Konyaspor Maçında Victor Osimhen'in Yokluğu Neden Tartışma Yarattı?
Galatasaray'ın Konyaspor Maçında Victor Osimhen'in Yokluğu Neden Tartışma Yarattı?
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
Özgür Özel ve İki CHP'li Vekil İçin TBMM'ye Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderildi Mi?
Özgür Özel ve İki CHP'li Vekil İçin TBMM'ye Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderildi Mi?
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra İlçesinde Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti mi?
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra İlçesinde Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti mi?
Yapay zeka alanında önemli bir gelişme: IBM hisseleri 25 yılın en büyük düşüşünü mü yaşıyor?
Yapay zeka alanında önemli bir gelişme: IBM hisseleri 25 yılın en büyük düşüşünü mü yaşıyor?
Ali Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki test sonuçları neyi gösteriyor?
Ali Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki test sonuçları neyi gösteriyor?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft