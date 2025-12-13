ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de gerçekleştirdiği temasların ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Washington'da yapılan üst düzey görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Ticaret Hedefinin Belirlenmesi ve Önemi

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında eylül ayında gerçekleştirilen görüşmenin, iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu görüşmenin, siyasi işbirliği ve bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini hızlandırıcı bir etki yarattığını vurguladı. İki liderin daha önce belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekleştirilmesi için, ticaret bakanları olarak somut bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Görüşmelerin İçeriği ve Sonuçları

Washington'daki temasları çerçevesinde, Bakan Bolat ilk olarak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü aktaran Bolat, ardından ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde Türkiye’ye yatırım yapmış olan 20 kadar Amerikan şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptıklarını belirtti. Son olarak, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bolat, bu görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve iki ülke arasındaki teknik konular üzerinde çalışmalar yapılacağını bildirdi. 2022 yılında 34 milyar dolara ulaşan dış ticaretin, 2023 yılı itibarıyla 38 milyar doları aşmasının beklendiğini belirten Bolat, gelecek yıl bu rakamın 40 milyar doların üzerine çıkarılacağını ve orta vadede 100 milyar dolarlık hedefine ulaşmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

ABD Yatırımlarının Türkiye’deki Rolü

Görüşmelerde, Türkiye'ye yönelik Amerikan yatırımlarını artırmak amacıyla yapılması gerekenler ve mevcut dış ticaret kuralları üzerine de detaylı tartışmalar yapıldı. Bakan Bolat, Türkiye'de 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin toplamda 15,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını hatırlattı. Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğinin, dijital hizmetler, enerji, havacılık ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda daha da derinleşmesi gerektiği vurgulandı.

İlk İzlenimler ve Yatırımcıların Beklentileri

Bakan Bolat, ABD'li şirketlerin Türkiye'ye duyduğu ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti. Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yapılan yuvarlak masa toplantılarında, Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle olumlu bir atmosferde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu yıl yapılan BM toplantılarında, Türk ekonomisine yönelik en olumlu yatırım havasının gözlemlendiğini belirten Bolat, mevcut yatırımcıların yatırımlarını genişletme niyetinde olduklarını ve yeni firmaların Türkiye’ye yönelme isteğini aktardı. Google'ın Turkcell ile birlikte toplamda 3 milyar dolarlık yatırım planı, bu eğilimin somut bir örneği olarak gösterildi.

Türkiye'nin Ekonomik Büyüme Perspektifi

Türkiye'nin son 22 yılda elde ettiği ekonomik başarıları da vurgulayan Bolat, milli gelirde kaydedilen artışları ve ihracata dayalı büyümenin ekonomiye sağladığı katkıları anlattı. Ülkeye son yıllarda toplamda 280 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandığını, sadece 2023 yılının ilk dokuz ayında doğrudan yabancı yatırımlarda yüzde 45 artışla 11,4 milyar dolara ulaşıldığını belirtti. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, uluslararası yatırımları teşvik eden bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Bolat, yatırımcıların Türkiye’de daha fazla fırsat bulacaklarını ve bu durumun halkın refahı ile istihdamına olumlu katkı sağlayacağını söyledi.