HEYECAN DORUKTA! KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek. İki takım, ligin 16. haftasında karşı karşıya gelirken, her iki ekip de mücadeleyi kazanarak 3 puanı hedefliyor. Kasımpaşa'nın ev sahipliği yapacağı bu önemli maç için tüm detaylar futbol tutkunları tarafından araştırılıyor.

Kasımpaşa Gençlerbirliği Maçının Yayın Bilgileri

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, 16 Kasım'da saat 20.00'de başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bu yayın imkanı, taraftarların takımlarını desteklemeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşmada sahaya çıkması beklenen oyuncular ise her iki takım için şu şekilde sıralanıyor:

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Baldurson, Cem, Fall, Diabate, Yusuf, Gueye

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Samed, Dele Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang

Bu önemli karşılaşma, hem Kasımpaşa hem de Gençlerbirliği için sezonun kritik anlarından biri olarak değerlendiriliyor. Her iki takım da galibiyet alarak ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

