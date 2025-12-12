Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Son günlerde medya gündeminde önemli bir tartışma konusu haline gelen Evrim Akın, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının isminin değiştirilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Asena Keskinci'nin, Akın hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı şiddet iddiaları sonrasında, birçok ünlü isim de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Evrim Akın, kendisi hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlarken, programının geleceğiyle ilgili belirsizlikler gündeme geldi.

Asena Keskinci'nin İddiaları ve Evrim Akın'ın Yanıtı

Asena Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı "Bez Bebek" dizisindeki başrol oyuncusu Evrim Akın'ın kendisine şiddet uyguladığına dair iddialarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Keskinci'nin bu açıklamaları, birçok oyuncunun konuyla ilgili görüş bildirmesine neden oldu. Evrim Akın, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Ben onları Allah'a havale ettim" şeklinde bir açıklama yaptı. Gözyaşlarına boğulan Akın, "Affedemiyorum diyordum başlarda ama artık diyorum ki; Seni Allah affetsin! Gerçekten Allah affetsin. Hepinizi" ifadelerini kullandı.

Programın İsim Değişikliği ve Kamuoyundaki Tepkiler

Uzun yıllardır pazar günleri yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, yaşanan olayların ardından iki yeni bölüm daha yayınladı. Ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, programın adı "Pazar Gezmesi" olarak güncellendi ve afişlerde Evrim Akın isminin yer almadığı gözlemlendi. Resmi web sitesinde hala "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" olarak anılan program, sosyal medya platformlarında farklı bir isimle anılmaya başlandı. Bu durum, izleyiciler arasında "Evrim Akın programdan çıkarıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Evrim Akın'ın bu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, tartışmaları daha da derinleştirdi.

Gelişmelerin ardından, Evrim Akın'ın programının durumu ve kendisi hakkındaki iddialar, medya ve sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulmuş durumda. İzleyiciler, sunucunun geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.