Dolar
42,7006 %0.23
Euro
50,1353 %0
Gram Altın
5.954,01 % 1,66
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde medya gündeminde önemli bir tartışma konusu haline gelen Evrim Akın, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının isminin değiştirilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Asena Keskinci'nin, Akın hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı şiddet iddiaları sonrasında, birçok ünlü isim de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Evrim Akın, kendisi hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlarken, programının geleceğiyle ilgili belirsizlikler gündeme geldi.

Asena Keskinci'nin İddiaları ve Evrim Akın'ın Yanıtı

Asena Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı "Bez Bebek" dizisindeki başrol oyuncusu Evrim Akın'ın kendisine şiddet uyguladığına dair iddialarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Keskinci'nin bu açıklamaları, birçok oyuncunun konuyla ilgili görüş bildirmesine neden oldu. Evrim Akın, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Ben onları Allah'a havale ettim" şeklinde bir açıklama yaptı. Gözyaşlarına boğulan Akın, "Affedemiyorum diyordum başlarda ama artık diyorum ki; Seni Allah affetsin! Gerçekten Allah affetsin. Hepinizi" ifadelerini kullandı.

Programın İsim Değişikliği ve Kamuoyundaki Tepkiler

Uzun yıllardır pazar günleri yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, yaşanan olayların ardından iki yeni bölüm daha yayınladı. Ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, programın adı "Pazar Gezmesi" olarak güncellendi ve afişlerde Evrim Akın isminin yer almadığı gözlemlendi. Resmi web sitesinde hala "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" olarak anılan program, sosyal medya platformlarında farklı bir isimle anılmaya başlandı. Bu durum, izleyiciler arasında "Evrim Akın programdan çıkarıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Evrim Akın'ın bu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, tartışmaları daha da derinleştirdi.

Gelişmelerin ardından, Evrim Akın'ın programının durumu ve kendisi hakkındaki iddialar, medya ve sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulmuş durumda. İzleyiciler, sunucunun geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

#Asena Keskinci
#Evrim Akın
#Magazin
#Şiddet İddiası
#Program Değişimi
#Bez Bebek Dizisi
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
#Teknoloji / 12 Aralık 2025
Aydın’da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor
Aydın’da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor
#Spor / 12 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"
Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"
Magazin
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta İndirim Dönemi: Motorin Fiyatları Düşüyor
Akaryakıtta İndirim Dönemi: Motorin Fiyatları Düşüyor
Trabzon'da Genç Kadının Ölümüne Neden Olan Kimyasal Tepkime Üzerine Uzman Uyarıları
Trabzon'da Genç Kadının Ölümüne Neden Olan Kimyasal Tepkime Üzerine Uzman Uyarıları
Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri
Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri
Haydar Aliyev'in Vefatının 22. Yılı
Haydar Aliyev'in Vefatının 22. Yılı
Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası
Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft