Haydar Aliyev'in Vefatının 22. Yılı

Bugün, Azerbaycan halkı için önemli bir tarih olan 12 Aralık, ulusal lider Haydar Aliyev'in vefatının 22. yıl dönümüdür. Haydar Aliyev, ülkesine sağladığı istikrar ve ekonomik kalkınma ile tanınan bir lider olarak, 80 yıllık ömrünü halkına adamıştır. Azerbaycan tarihindeki kurtarıcı rolü, özellikle Karabağ zaferi ile taçlandırılmıştır.

Haydar Aliyev'in Dönemi ve Ülkenin Durumu

Haydar Aliyev, 1993 yılında Azerbaycan'ın başına geçtiğinde ülke, ciddi bir iç karışıklık ve ekonomik kriz ile yüzleşmekteydi. Birinci Karabağ Savaşı devam ederken, toprakların parçalanmış bir şekilde işgal altında olduğu bir dönemde, düzenli bir orduya sahip olmamak büyük bir sorun teşkil ediyordu. Sovyetler Birliği'nde üst düzey yöneticilik yapmış olan Aliyev, deneyimi ve siyasi nüfusu sayesinde ülkenin siyasi kaosunu kısa sürede sonlandırmayı başardı. KGB şefliği gibi kritik bir görevi üstlenmiş olması, onun stratejik düşünme yeteneğini de gözler önüne seriyordu.

Ekonomik Reformlar ve Yabancı Yatırımlar

Savaşın durdurulması için ordu güçlenene kadar zaman kazanmak gerektiğini bilen Aliyev, öncelikle ekonominin güçlenmesi için çalışmalar başlattı. Petrol zenginliğini akıllıca kullanarak, "Asrın Anlaşması" olarak adlandırılan tarihi anlaşmayı imzaladı ve Azerbaycan'a yabancı yatırımcıları çekmeyi başardı. Yıllarca Sovyetler tarafından sömürülen ülke, artık kendi halkının refahı için çalışmaya başlamıştı. Aliyev, petrol gelirlerinin büyük bir kısmını ordunun güçlendirilmesine yönlendirdi ve sık sık cepheye giderek sorunları yerinde çözmeye çalıştı.

Haydar Aliyev'in Mirası ve Karabağ Zaferi

Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te Cleveland Kliniği'nde 80 yaşında hayata veda etti. Geride bıraktığı miras, hızla gelişen bir ekonomi ve onun stratejisini sürdürecek genç bir liderlik kadrosuydu. Özellikle, Karabağ'ın kurtarılması konusunda bir vasiyeti bulunmaktaydı. Bu vasiyet, oğlu İlham Aliyev'in liderliğinde hayata geçirildi. Yıllar süren hazırlıkların ardından, Azerbaycan ordusu Karabağ'ı geri almak için operasyonlara başladı ve 2020 yılında bu hedefe ulaştı.

Şuşa'nın Kurtuluşu ve Diplomatik Başarılar

Haydar Aliyev'in vefatından 17 yıl sonra, Karabağ'ın kalbi olarak bilinen Şuşa, işgalden kurtarıldı. İlham Aliyev, bu tarihi anı halka duyurmadan önce babasıyla paylaşmayı tercih etti. "Ben mutlu bir insanım ki baba vasiyetini yerine getirdim. Şuşa, sen azatsın," diyerek tarihi bir anı ölümsüzleştirdi. Azerbaycan halkı, bu zaferi kutlarken, aynı zamanda babasının mirasının yaşatıldığını hissetti. Savaşın ardından diplomatik çabalar da hız kazandı; Azerbaycan, kalıcı barış için istikrarlı bir yol izlemeye devam etti. Ermenistan, bölgedeki yeni gerçekliği kabul ederek "Karabağ Azerbaycan’dır" ifadesiyle durumu kabullendi.

Azerbaycan, Haydar Aliyev'in düşünceleri ve mirası ile geleceğe emin adımlarla ilerlemekte ve Karabağ, yeniden doğuş sürecini yaşamaktadır.