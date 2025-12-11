Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Take Off İstanbul 2025 Girişimcilik Zirvesi'nde yapıldı.

Bayraktar, sadece TEKNOFEST'in tarihini değil, aynı zamanda Türkiye’nin uzay alanındaki dev atılımlarını da kamuoyuna duyurdu. Açıklamalarda Somali’de Türkiye’ye ait bir uzay fırlatma istasyonu kurulacağı bilgisi da büyük yankı uyandırdı.

TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa’da!

Her yıl yüz binlerce teknoloji tutkunu genci bir araya getiren TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek.

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bu milli teknoloji festivalimiz artık sadece bir organizasyon değil, bir harekete dönüştü. 2026 yılında bu coşkuyu Şanlıurfa’ya taşıyacağız. Gençlerimizle birlikte yeni rekorlara koşacağız,” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Somali’de Uzay İstasyonu Kuruyor

TEKNOFEST açıklamasının ardından Bayraktar, Türkiye’nin uzay alanında attığı adımları da ilk kez detaylı biçimde paylaştı.

FERGANİ adını verdikleri yeni uzay teknolojileri girişimiyle birlikte, Türkiye’nin Somali’de bir uzay limanı (fırlatma istasyonu) kurduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Okyanus kıyısı olmayan bir ülke olarak, fırlatma görevleri için coğrafi dezavantajımız vardı. Bu sorunu Somali ile iş birliği yaparak çözüyoruz. Somali'de, ekvatora yakın, fırlatma için ideal bir noktada bir uzay limanı kuruluyor. Bu istasyonun inşası devlet tarafından başlatıldı.”

Bayraktar, deneysel uyduların uzaya fırlatıldığını da belirterek, Fergani girişiminin Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatına katkı sunacağını, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de bu platformdan faydalanabileceğini söyledi.

40 Ülke, 500 Girişimci, 250 Yatırımcı: Take Off İstanbul 2025

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını yaptığı Take Off Girişimcilik Zirvesi, 40’tan fazla ülkeden gelen 500’ün üzerinde girişimci ve 250 yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, Fergani gibi stratejik projeler, girişimci-yatırımcı buluşmaları ve panel oturumları dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar’ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar:

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacak.

FERGANİ Uzay Girişimi, Türkiye'nin uzay yarışındaki yeni adımı olacak.

Türkiye, Somali’de uzay fırlatma istasyonu kuruyor.

Türkiye, uzayda sadece kendi varlığını değil, dost coğrafyaların da varlığını desteklemek istiyor.

“Karaya hükmetmek için denize, denizlere hükmetmek için göklere, göklere hükmetmek için uzayda var olmak gerekir.”

Fergani Kimdir?

FERGANİ, ismini 9. yüzyılda yaşamış Türk astronom El-Fergani’den alıyor. El-Fergani, Güneş’in yörünge hareketi üzerine çalışmalarıyla tanınan, İslam bilim tarihinin öncü isimlerinden biridir. Bu isim seçimiyle, Türkiye’nin yeni uzay girişimi tarihî ve kültürel bağlarını da vurguluyor.