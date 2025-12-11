Dolar
42,6240 %0.06
Euro
50,0538 %0.4
Gram Altın
5.773,09 % -0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi
Okunma Süresi: 2 dk

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. Bu trajik olayın ardından başlatılan soruşturma süreci, 31 Ekim 2023 tarihinde sona erdi ve ilgili sanıklar hakkında karar verildi. Yangınla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 9 personel hakkında yürütülen soruşturmada, bu kişilerin ifadesi alındı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Bakanlık Personelinin İfadesi

Yangın sonrası yapılan denetimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ve bakanlık personelleri Şule Aktürk Alkan, Levent Kırcan, Barış Başayvaz, Elçin Şimşek Öncü, Ramazan Alkan, Melda Araz ve Bülent Çınar Çavuş, 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık 2023 tarihlerinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiler. İfadelere göre, bakanlık personeli, yangın güvenliği açısından gerekli denetimlerin yapıldığını savundu.

Denetim Raporları ve İfadeler

Başkontrolör Barış Başayvaz, yaptığı denetimlerin mevzuat çerçevesinde olduğunu ve geçmişte yaptıkları tespitlerin kendilerine sorumluluk getirmeyeceğini belirtti. Yangın güvenliği denetimlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 131. maddesi çerçevesinde sorumlu bakanlık müfettişleri tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Melda Araz ise, 1999 yılında Grand Kartal Otel'de gerçekleştirdiği denetimde birçok eksiklik tespit ettiğini, bu eksikliklerin giderilmesinin ardından 2000 yılında kısmi turizm işletme belgesi verildiğini açıkladı.

Araz, 21 Ocak 2021 tarihli denetim raporunda ise otelin can ve mal güvenliğine yönelik herhangi bir sorunla karşılaşmadığını, dolayısıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmadığını kaydetti. Bu denetimin, turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayın Sonrası ve Yasal Süreç

Olayın ardından açılan dava sürecinde, Danıştay 1. Dairesi, bakanlık personeli hakkında soruşturma izni verdi. Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 9 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı uyguladı. Yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturma, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla devam etmektedir. Bu süreçte, olayın öncesinde yapılan denetimlerin sonuçları ve bakanlık personelinin sorumluluğu üzerine tartışmalar sürmektedir.

#Bolu
#Kartalkaya
#Yangın Faciası
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
#Gündem / 11 Aralık 2025
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
#Magazin / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Esenboğa Metrosunun Başlangıç Tarihi Belli Oldu
Esenboğa Metrosunun Başlangıç Tarihi Belli Oldu
Gündem
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Kimdir ve Neden Gözaltına Alındı?
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Kimdir ve Neden Gözaltına Alındı?
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun Transferi İle İlgili Tartışmalar
Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun Transferi İle İlgili Tartışmalar
Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft