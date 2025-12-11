İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yeni sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile olan ilişkisini duyurdu. Aşkını çeşitli fotoğraflarla paylaşan Selim, takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ayşe Şeyma Keten kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar.

Ayşe Şeyma Keten'in Hayatı ve Kariyeri

Ayşe Şeyma Keten, 1993 yılında Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Keten, özellikle Instagram'daki paylaşımları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Kendisi, 30 yaşında ve İbrahim Selim ile arasındaki yaş farkı 16 yıldır. Keten, sosyal medya platformlarında yaptığı etkileyici paylaşımlar ve dikkat çekici içerikler sayesinde adından sıkça söz ettiriyor.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in İlişkisi

İbrahim Selim’in Ayşe Şeyma Keten ile olan ilişkisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmüş durumda. Selim, Keten ile olan aşkını duyurduktan sonra yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İkili, paylaştıkları fotoğraflarla aşklarının samimi ve neşeli yönlerini sergiliyorlar. Selim, bir fotoğrafına “Gözüm kamaşıyor” notunu düşerek, ilişkisine dair duygularını ifade etti.

İbrahim Selim'in Sanat Kariyeri

İbrahim Selim, tiyatro ve televizyon dünyasında tanınmış bir isimdir. Hacettepe Üniversitesi'nde Biyoloji eğitimi aldıktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan Gorgon'un Armağanı oyunu ile adım atan Selim, daha sonra İstanbul'a taşınarak kariyerine burada devam etmiştir. DOT Tiyatro'da sahnelenen tek kişilik oyunu ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

İbrahim Selim, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat gibi dizilerdeki performansları ile dikkat çekmiştir. Ayrıca, sinema filmleri arasında Kusursuzlar, Sis ve Gece ve Rüya gibi projelerde de yer almıştır. Selim, YouTube programları ve podcast yayınları ile de tanınmaktadır.

İlişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in aşkı, hayranları tarafından beğenilmekte ve ilgiyle takip edilmektedir. İkili, paylaşımlarıyla takipçilerine mutluluklarını yansıtmaya devam ediyor.