2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!

Yeni yılda kaç gün tatil var? Hangi tatiller hafta sonuyla birleşiyor? İşte 2026'nın resmi tatil günleri ve detaylı takvimi…

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

2025'in sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci 2026 yılı tatil takvimine göz atmaya başladı. Özellikle erken tatil planı yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi: 2026 yılı resmi tatil günleri açıklandı!

Ramazan ve Kurban Bayramları'nın hafta içine denk gelmesiyle birlikte uzun tatil fırsatları da doğuyor.

2026 Resmi Tatil Günleri Listesi

TarihGünTatil
1 OcakPerşembeYılbaşı
19 MartPerşembeRamazan Bayramı Arifesi
20-21-22 MartCuma-Cumartesi-PazarRamazan Bayramı
23 NisanPerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısCumaEmek ve Dayanışma Günü
19 MayısSalıAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 MayısÇarşambaKurban Bayramı 1. Gün
28-29-30 MayısPerşembe-Cuma-CumartesiKurban Bayramı Devamı
15 TemmuzÇarşambaDemokrasi ve Millî Birlik Günü
30 AğustosPazarZafer Bayramı
28 EkimÇarşamba (öğleden sonra)Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 EkimPerşembeCumhuriyet Bayramı

Tatil Planı Yapacaklar İçin Öne Çıkan Detaylar

Ramazan Bayramı perşembe arifesi ile başlayıp hafta sonuna kadar sürecek. Böylece 4 günlük kesintisiz bir tatil imkanı oluşuyor.

Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor. Perşembe ve cuma da resmi tatil olduğu için hafta sonuyla birlikte 5 günlük tatil yapılabilecek.

1 Mayıs (Cuma) ve 29 Ekim (Perşembe) tatilleri, hafta sonuyla birleştirilebilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil süresi oluşturmayacak.

Kimler İçin Avantajlı?

Kamu çalışanları için arife günleri yarım gün tatil olduğu için idari izin beklentisi olabilir.

Öğrenciler için bayram tatilleri, ara tatillerle birleşirse uzun dinlenme fırsatları oluşabilir.

Özel sektör çalışanları için ise ara günlerin idari izinle değerlendirilmesi durumunda ekstra tatil avantajı doğabilir.

