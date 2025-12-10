2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!

2025'in sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci 2026 yılı tatil takvimine göz atmaya başladı. Özellikle erken tatil planı yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi: 2026 yılı resmi tatil günleri açıklandı!
Ramazan ve Kurban Bayramları'nın hafta içine denk gelmesiyle birlikte uzun tatil fırsatları da doğuyor.
2026 Resmi Tatil Günleri Listesi
|Tarih
|Gün
|Tatil
|1 Ocak
|Perşembe
|Yılbaşı
|19 Mart
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi
|20-21-22 Mart
|Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|23 Nisan
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs
|Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs
|Salı
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|27 Mayıs
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. Gün
|28-29-30 Mayıs
|Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı Devamı
|15 Temmuz
|Çarşamba
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|30 Ağustos
|Pazar
|Zafer Bayramı
|28 Ekim
|Çarşamba (öğleden sonra)
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi
|29 Ekim
|Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
Tatil Planı Yapacaklar İçin Öne Çıkan Detaylar
Ramazan Bayramı perşembe arifesi ile başlayıp hafta sonuna kadar sürecek. Böylece 4 günlük kesintisiz bir tatil imkanı oluşuyor.
Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor. Perşembe ve cuma da resmi tatil olduğu için hafta sonuyla birlikte 5 günlük tatil yapılabilecek.
1 Mayıs (Cuma) ve 29 Ekim (Perşembe) tatilleri, hafta sonuyla birleştirilebilir.
30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil süresi oluşturmayacak.
Kimler İçin Avantajlı?
Kamu çalışanları için arife günleri yarım gün tatil olduğu için idari izin beklentisi olabilir.
Öğrenciler için bayram tatilleri, ara tatillerle birleşirse uzun dinlenme fırsatları oluşabilir.
Özel sektör çalışanları için ise ara günlerin idari izinle değerlendirilmesi durumunda ekstra tatil avantajı doğabilir.