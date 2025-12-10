Dolar
Fenerbahçe, Brann Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Fenerbahçe, Brann Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Yayınlanma
14
Fenerbahçe, Brann Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip, maç için belirlediği kamp kadrosunu duyurdu. Açıklanan kadroda, dört önemli oyuncunun yer almadığı dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin Kadrosunda Eksikler Var

Fenerbahçe, Brann deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayan oyuncular arasında Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Nelson Semedo bulunuyor. Ayrıca, kırmızı kart cezası nedeniyle Jhon Duran da takımda yer almadı. Bu durum, Fenerbahçe'nin maçtaki stratejisinin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Maçın Önemi ve Beklentiler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ilerlemek için bu maçı kazanmak zorunda. Brann karşısında alınacak bir galibiyet, takımın sonraki aşama umutlarını artıracak. Fenerbahçe'nin teknik ekibi, eksik oyunculara rağmen sahada gösterilecek performansa güveniyor. Taraftarlar da takımın bu zorlu mücadelede nasıl bir oyun sergileyeceğini merakla bekliyor.

Brann ile oynanacak bu mücadele, hem Fenerbahçe'nin Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi hem de eksik kadroya rağmen takımın dayanıklılığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Maç, 6. haftada oynanacak ve Fenerbahçe, tüm dikkatleri üzerine çekmek için sahaya çıkacak.

Yorumlar
