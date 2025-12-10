Dolar
42,6069 %0.03
Euro
49,6103 %0.1
Gram Altın
5.746,31 % -0,37
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
Okunma Süresi: 2 dk

Türk müziğinin önemli isimlerinden Güllü’nün vefatının ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ismi gözaltı haberiyle yeniden gündeme geldi. Gülter, yurt dışına kaçma girişimi sırasında sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık dosyasına giren yeni iddialar, soruşturmanın seyrini değiştirmiş durumda.

Tuğyan Ülkem Gülter’in Kimliği ve Geçmişi

Tuğyan Ülkem Gülter, ünlü sanatçı Güllü'nün kızıdır. Şarkıcının ölümünün ardından, Gülter’in özel hayatı ve geçmişi kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır. Gülter'in annesiyle olan ilişkisi zaman zaman sorunlu bir şekilde tanımlanmıştır. Yakın çevresi, ergenlik döneminden itibaren Gülter’in zorlu bir yaşam sürdüğünü ve annesiyle ciddi fikir ayrılıkları yaşadığını belirtmektedir.

Gözaltı Süreci ve Gelişmeler

Edinilen bilgilere göre, Gülter hakkında, Güllü’nün ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı talep edilmişti. Ancak bu yasak resmi olarak uygulanmadan önce, Gülter’in yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu ve bu süreçte gözaltına alındığı öğrenildi. Gülter'in yurt dışına çıkış planı ve şüpheli dijital mesajlaşmaları, soruşturmanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Savcılıkta Tanık İfadeleri ve Etkileri

Güllü’nün ölümüyle ilgili iddialar, Gülter’in gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Özellikle yakın arkadaşı Bircan Dülger'in savcılıkta verdiği ifadeler, anne ile kız arasındaki gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koymuştur. Dülger, Gülter’in kendisine gönderdiği bazı mesajlarda annesine yönelik sert ifadeler kullandığını ve Güllü ile sevgilisi Kervan arasındaki gerilim nedeniyle sık sık tartışmalar yaşandığını aktarmıştır. Bu dijital mesajların kaydedilmesi, gözaltı kararında önemli bir etken olmuştur.

Hukuki Sürecin Seyri

Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınması, kamuoyunda hukuki ve sosyal boyutlarıyla tartışmalara yol açmıştır. Olayın gelişimi, savcılığın resmi açıklamalarıyla netlik kazanacaktır. Şu an için kesinleşmiş bir suçlama bulunmamakla birlikte, soruşturma kapsamındaki delillerin önemli bir kırılma noktasında olduğu değerlendirilmekte. Güllü’nün vefatının ardından başlayan bu süreç, ilerleyen günlerde daha fazla detaya sahne olabilir.

Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
#Magazin / 10 Aralık 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız”
#Gündem / 10 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kenan Baran Gerçekte Kim? Orhan Gazi Vural'ın Hayatı ve Ölümü
Kenan Baran Gerçekte Kim? Orhan Gazi Vural'ın Hayatı ve Ölümü
Gündem
Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı
Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı
Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç Hakkında Bilgiler
Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç Hakkında Bilgiler
Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti
Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi
Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft